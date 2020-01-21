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21 января • обновлено в 11:33
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США задумали сменить власть в Венесуэле: у России истерика

1.2т
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и его союзники работают над сменой власти в Венесуэле.

Как он рассказал в эфире телеканала Caracol TV, стратегия смены венесуэльского режима "работает фундаментально". В Америке намерены продолжать действовать в том же направлении.

"Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро (Николас Мадуро – президент Венесуэлы – Ред.) уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы – странами всего мира, чтобы добиться этого результата", – отметил госсекретарь.

США задумали сменить власть в Венесуэле

США задумали сменить власть в Венесуэле

На вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв Николаса Мадуро о прямых переговорах, Помпео посоветовал ему "просто вести переговоры с собственным народом, который он погубил".

В качестве примера правильности выработанной стратегии он вспомнил развал СССР.

"Я помню, как бывший госсекретарь США Бейкер говорил мне, что до падения Советского Союза никто не верил, что такая стратегия работает. А потом это сработало", – сказал он.

Спикер МИД России Мария Захарова взорвалась гневом из-за намерений США. На своей странице в Facebook она заявила, что это похоже на "дестабилизацию ситуации в суверенных государствах".

"По сути, Майк Помпео двумя фразами подвёл доказательную базу под принятые в России закон об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее. Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действий США по "экспорту свободы", – сказала рупор Кремля.

По ее словам, Помпео якобы доказал, что "США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов".

"Через мягкую силу или путём провокаций и государственных переворотов – это решается в каждом случае по-разному. А "демократия" и "демократическое устройство" государств десятилетиями используются США как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры в этих странах", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, США считают происходящие в Венесуэле события потенциально переломным моментом в плане перехода власти в стране в руки оппозиции. Вашингтон призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Каракасе.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Мария Захарова Майк Помпео
Место
США
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Уже даже не скрывают.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
))))))) Спикер МИД России Мария Захарова взорвалась гневом из-за намерений США.По ее словам, Помпео якобы доказал, что "США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов".)))))))))))))))) Маруська, для начала вытри порошок под носом, а потом уже открывай рот. Молдова, Грузия, Украина ,Черногория.... Продолжать ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Последние новости о том челе, кого американцы объявили новым президентом Венесуэлы, были такие - он лез куда-то через забор, кажется в парламент, и не пролез :-D Америкашкам пора перестать пыжиться, их время ушло. И заявления типа "Мы будем менять власть в Венесуэле, а России рекомендуем не лезть" вызывают только смех
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