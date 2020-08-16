США задумали новое ядерное соглашение с Россией, чтобы "давить" на Китай

США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией, чтобы потом к сделке присоединился Китай.

Как заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в телефонном интервью японскому изданию Nikkei, подписание нового договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией станет методом давления на "являющийся срочной угрозой" Китай.

"Это, я думаю, очень разумный подход, особенно потому, что мы, возможно, сможем договориться с Россией о чем-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошел и Китай", – отметил он.

Биллингсли подчеркнул, что "это гибкий процесс", и отошел от требования, что должно быть одновременно заключено соглашение между США, Китаем и Россией.

"Наша концепция заключается в том, что можно вести двусторонние переговоры, как между США и Россией, так и между Соединенными Штатами и Китаем, до тех пор, пока эти переговоры в конечном итоге войдут в трехсторонние рамки", – сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон намерен продолжить давление на Пекин с целью привлечь Китай к переговорам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году противостояние между Россией и США из-за Украины сорвало соглашение между Москвой и Вашингтоном об обширном ядерном сотрудничестве, начиная от совместной научной работе ядерщиков до защиты планеты от астероидов.

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