США выводят войска: война в Ливии вспыхнула с новой силой. Все подробности

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) сообщило, что временно выводит свой контингент из Ливии из соображений безопасности.

AFRICOM продолжит следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США при необходимости, говорится в Twitter командования.

"Контингент Вооруженных сил США, поддерживающих AFRICOM, временно передислоцирован из Ливии в связи с условиями безопасности", — отмечается в сообщении.

Как сообщает BBC, Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара развивает наступление на Триполи. Под ее контролем находится часть городов, окружающих столицу.

В частности, войска Хафтара развернули наступление на город по трем направлениям: бои идут в муниципалитете Таджура к востоку от столицы, в районе Джанзур на западе и в районе города Бин-Гашир на юге, где расположен международный аэропорт Триполи.

В числе других важных объектов, которые Хафтар стремится захватить в первую очередь - национальный банк и государственный телецентр.

По сообщениям очевидцев, солдат Ливийской национальной армии видели примерно в 15 километрах от центра города.

В то же время одна из крупнейших исламистских группировок - "Специальные силы сдерживания" (RADA), ранее поддерживавшая правительство национального согласия, заявила, что переходит на сторону Хафтара. Как передает BBC, если эта информация подтвердится, это станет тяжелым ударом по премьер-министру Фаизу Сараджу.

В телевизионном обращении Сарадж обвинил генерала Хафтара в предательстве и в организации государственного переворота.

Он заявил, что его правительство "протянуло руки к миру", но теперь, по его словам, Хафтар столкнется только "с силой и твердостью".

