США выступили с жестким требованием к России из-за Крыма

Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить доступ в Крым. Это поможет всему миру увидеть правду об оккупации Россией полуострова.

Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор на ежегодном совещании в Варшаве, говорится в сообщении пресс-службы представительства США в ОБСЕ в Twitter.

"Иронично, как прооккупационные представители отрицают нарушения и просят нас посетить Крым. Россия, почему бы тебе не открыть двери мониторинговой миссии ОБСЕ и не позволить всему миру увидеть правду о вашей брутальный оккупации", – сказал он.

Ironic how pro-occupation voices at #HDIM2019 deny abuses & ask us to "visit Crimea." #Russia, why don't you open the doors to @OSCE_SMM & @UNHumanRightsUA & let the world see the truth about your brutal occupation? #CrimeaIsUkraine >> https://t.co/pjrVSM5Gat pic.twitter.com/D7ynMj8Z7U