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27 марта • обновлено в 00:08
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США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

8.3т
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США вышли на первое место в списке стран с самым большим количеством инфицированных коронавирусом COVID-19.

Согласно официальным данным, состоянием на вечер 25 марта в Штатах зафиксированы 81 943 случая заболевания. Из них почти 14 тысяч за последние сутки. Всего от вируса скончались 1 177 человек.

Следом за США идет Китай, у которого 81 285 заболевших и более 3,2 тысячи смертей, а затем Италия – 80 589 инфицированных и 8 215 летальных исходов.

При этом за последние сутки в Поднебесной заболели 67 человек, тогда как в Италии 6 832 человека, а еще 712 умерли.

Статистика по коронавирусу

Статистика по коронавирусу

скриншот, worldometers.info

Всего в мире заболели более 525 тысяч человек. Более 23 тысяч – умерли.

Статистика по коронавирусу

Статистика по коронавирусу

скриншот, worldometers.info

Статистика по коронавирусу

Статистика по коронавирусу

скриншот, worldometers.info

Коронавирус укрепляет позиции в Украине и мире

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Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально заболели коронавирусом 196 человек. Самая жуткая статистика в Киевской и западных областях. Минздрав подтвердил 5 смертей от COVID-19.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
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Livesey David
Livesey David
Теперь xаxлы должны "поддержать" своих хозяев и выйти на первое место!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, и ладушки!
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