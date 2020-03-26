США вышли на первое место в списке стран с самым большим количеством инфицированных коронавирусом COVID-19.

Согласно официальным данным, состоянием на вечер 25 марта в Штатах зафиксированы 81 943 случая заболевания. Из них почти 14 тысяч за последние сутки. Всего от вируса скончались 1 177 человек.

Следом за США идет Китай, у которого 81 285 заболевших и более 3,2 тысячи смертей, а затем Италия – 80 589 инфицированных и 8 215 летальных исходов.

При этом за последние сутки в Поднебесной заболели 67 человек, тогда как в Италии 6 832 человека, а еще 712 умерли.

Статистика по коронавирусу скриншот, worldometers.info

Всего в мире заболели более 525 тысяч человек. Более 23 тысяч – умерли.

Статистика по коронавирусу скриншот, worldometers.info

Статистика по коронавирусу скриншот, worldometers.info

Коронавирус укрепляет позиции в Украине и мире

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально заболели коронавирусом 196 человек. Самая жуткая статистика в Киевской и западных областях. Минздрав подтвердил 5 смертей от COVID-19.

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