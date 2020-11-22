США вышли из Договора по открытому небу: что это значит
В воскресенье, 22 ноября, США перестали быть участником Договора по открытому небу.
Как сообщает ТАСС, в этот день истекло шесть месяцев с тех пор, как администрация Дональда Трампа направила депозитариям (Канада и Венгрия) и остальным странам-участницам договора уведомление о выходе из него.
Главной причиной такого шага было якобы невыполнение документа со стороны России.
Отныне США не могут совершать инспекционные облеты территорий стран-участников договора, а также получать от них доступ к собранным во время полетов данным.
Договор по открытому небу был подписан еще в 1992 году, но действует с 2002-го. Он объединяет 34 государства – большинство стран НАТО, Украину, Россию, Беларусь, Грузию, Боснию и Герцеговину, нейтральные Швецию и Финляндию.
Напомним, одним из самых ярких моментов исполнения договора стал пролет российского самолета наблюдения над Белым домом и Капитолием в августе 2017 года. Тогда Пентагон заявил, что ничего экстраординарного в этом нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 мая 2020 года США официально уведомили, что по истечении положенного 6-месячного срока покидают договор.
В Вашингтоне рассчитывают, что закроют свое небо от российских полетов, но информацию о России продолжат получать через союзников по НАТО.
В Москве заявили, что это будет грубым нарушением и должно быть исключено.