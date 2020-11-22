США вышли из Договора по открытому небу: что это значит

В воскресенье, 22 ноября, США перестали быть участником Договора по открытому небу.

Как сообщает ТАСС, в этот день истекло шесть месяцев с тех пор, как администрация Дональда Трампа направила депозитариям (Канада и Венгрия) и остальным странам-участницам договора уведомление о выходе из него.

Главной причиной такого шага было якобы невыполнение документа со стороны России.

Отныне США не могут совершать инспекционные облеты территорий стран-участников договора, а также получать от них доступ к собранным во время полетов данным.

Договор по открытому небу был подписан еще в 1992 году, но действует с 2002-го. Он объединяет 34 государства – большинство стран НАТО, Украину, Россию, Беларусь, Грузию, Боснию и Герцеговину, нейтральные Швецию и Финляндию.

Напомним, одним из самых ярких моментов исполнения договора стал пролет российского самолета наблюдения над Белым домом и Капитолием в августе 2017 года. Тогда Пентагон заявил, что ничего экстраординарного в этом нет.

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