США выходят из ракетного договора: Трамп сделал историческое заявление

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"США будут разрабатывать собственный ответ на нарушение Россией ДРСМД, чтобы не дать Москве военного преимущества", - сказал он.

Трамп также добавил, что союзники по НАТО поддерживают США в вопросе выхода из ДРСМД.

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