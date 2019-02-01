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США выходят из ракетного договора: Трамп сделал историческое заявление

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Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"США будут разрабатывать собственный ответ на нарушение Россией ДРСМД, чтобы не дать Москве военного преимущества", - сказал он.

Трамп также добавил, что союзники по НАТО поддерживают США в вопросе выхода из ДРСМД.

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минин евген
минин евген
а шо ж теперь немытые козлики со своими надувными ракетами делать будут? мультики на мосфильме снимать о том какие они могучие?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Исторически-мощное заявление)))))
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