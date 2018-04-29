США выдвинули ЕС и Канаде ультиматум

Власти Соединенных Штатов Америки выдвинули Европейскому Союзу и Канаде ультиматум по "торговой войне".

Они требуют от стран согласиться на квоты на экспорт металлов в США, сообщает Bloomberg.

"Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", - сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Он также добавил, что они должны принять решение по данному вопросу до 1 мая 2018 года. Как отмечается, если страны ЕС и Канады откажутся принять квоты, США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Евросоюз пока не определился с окончательным решением.

"Торговая война - это игра с потерями для каждого", - утверждает министр финансов Бельгии Йохан Ван Овервелдт. Он призвал своих коллег по ЕС сохранять спокойствие и найти решение, которое позволит избежать потерь для всех.

Таким образом, Европа оказалась перед трудным выбором: либо согласиться на нарушающие правила Всемирной торговой организации (ВТО) квоты США, или попасть под ограничительные пошлины, которые противоречат как правилам ВТО, так и правилам самого ЕС.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Иран выдвинул США ультиматум по ядерному оружию.