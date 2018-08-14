Новость из США. Вчера Трамп подписал, принятый ранее подавляющим большинством голосов Конгрессом и вступивший после подписи президента в силу закон H.R.5515 - John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019.

Это закон об оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, одновременно формулирующий политику США в области безопасности на предстоящий год.

Бюджет в сумме $717 миллиардов предусматривает, как будет финансироваться американская армия, какие вооружения будут закупаться, кому будет оказана помощь из американского оборонного бюджета. В частности, военным повысят зарплату. На военную помощь Украине выделено $250 миллионов, в том числе $50 миллионов на возможность закупки летального оружия.

Закон требует от президента представить в январе 2019 года отчет Конгрессу о нарушениях Россией договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), запрещает любые действия, направленные на признание аннексии Россией Крыма, по сути закон также открывает Грузии путь к приему в НАТО в обозримом будущем.

В части определения политики закон содержит следующую важную статью (буквальный перевод):

SEC. 1248. Понимание Конгрессом необходимости наращивания усилий по сдерживанию российской агрессии в Европе.

(a) Формулирование политики. - Чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и подтвердить строгую приверженность Соединенных Штатов своим обязательствам по Североатлантическому договору, политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы продолжать в полной координации с Организацией Североатлантического договора (НАТО) развивать комплексный подход к укреплению обороны союзников и партнеров в Европе в рамках более широкой долгосрочной стратегии, поддерживаемой всеми национальными силовыми элементами Соединенных Штатов Америки для сдерживания и, если необходимо, борьбы с российской агрессией.

(b) Понимание Конгрессом политики заключается в том, что в целях укрепления обороны союзников и партнеров Соединенных Штатов в Европе министр обороны в координации с государственным секретарем и, осуществляя консультации с командующим вооруженными силами Соединенных Штатов в Европе, должен

(1) уделять первоочередное внимание необходимости дополнительного присутствия Соединенных Штатов в Европе, особенно усилению передовых, постоянно находящихся на дежурстве боевых частей для укрепления возможностей и потенциала Соединенных Штатов;

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(2) поддерживать присутствие Соединенных Штатов в Европе, осуществляя баланс между развернутыми на основе ротации и постоянными силами для обеспечения безопасности союзников и партнеров в Европе и сдерживания российской агрессии;

(3) поддерживать постоянное сотрудничество США в области безопасности и оказывать помощь в области безопасности Эстонии, Латвии и Литве, в том числе путем непрерывного и постоянного присутствия сил Соединенных Штатов, обучения и поддержки со стороны специальных сил Соединенных Штатов, а также расширения совместной подготовки и учений для сдерживания агрессии, повышения уровня взаимодействия, повышения устойчивости и обеспечения возможности НАТО при необходимости предпринимать коллективные действия;

(4) продолжить развертывание на основе ротации сил Соединенных Штатов в юго-восточной Европе, включая Румынию и Болгарию;

(5) поддерживать усиленное оборонное сотрудничество с Польшей, в том числе продолжающееся присутствие сил Соединенных Штатов в Польше, а также более активное обучение, совместные учения и другие мероприятия, направленные на улучшение эффективных совместных ответных мер в условиях кризиса;

(6) проводить учения, направленные на демонстрацию способности перебросить силы Соединенных Штатов из континентальной части Соединенных Штатов и из центральной в Восточную Европу;

(7) фокусировать учебные мероприятия сил Соединенных Штатов в Европе, в том числе совместную подготовку с силами союзников, по борьбе с потенциальными кибер-электронными войнами;

(8) поддерживать надежную помощь в сфере безопасности для Украины, включая оборонительную помощь летальным оружием, а также содействовать необходимым реформам оборонных институтов Украины;

(9) поддерживать надежную помощь сектору безопасности Грузии, в том числе помощь оборонительным летальным оружием, укреплять обороноспособность и боевую готовность Грузии и улучшать ее взаимодействие с силами НАТО;

(10) осуществлять усиленное военное взаимодействие между Соединенными Штатами и армиями стран Западных Балкан в целях обеспечения их совместимости с НАТО, гражданского контроля над вооруженными силами, реформ в области закупок и сотрудничества в области региональной безопасности;

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(11) разрабатывать и осуществлять всеобъемлющую стратегию сотрудничества в области безопасности, которая объединяет поддержку союзников и партнеров в Европе, особенно союзников и партнеров, непосредственно находящихся под угрозой российской агрессии и российского враждебного влияния; а также

(12) в рисках НАТО или через другие многосторонние форматы -

(A) продвигать реформы, чтобы ускорить темпы принятия решений и развертывания в НАТО;

(B) содействовать более надежному процессу планирования обороны НАТО;

(C) заключать соглашения о планировании с союзниками и партнерами в Европе по правилам участия и договоренностям в области управления и контроля, доступа, транзита и поддержки в кризисных ситуациях, которые происходят до обращения к статье 5 Вашингтонского договора со стороны Североатлантического Совета;

(D) содействовать оперативной готовности НАТО как ключевому элементу распределения обязанностей внутри альянса, включая обязательства по расходам на оборону, взятым на саммите в Уэльсе в 2014 году;

(E) изучить вопрос о переходе от Балтийской миссии воздушной полиции НАТО к Балтийской миссии по противовоздушной обороне;

(F) поддерживать многосторонние усилия по улучшению осведомленности об обстановке в акватории Балтийского моря;

(G) поддерживать расширение сотрудничества между НАТО и Европейским союзом, особенно в отношении развития потенциала и планирования обороны;

(H) поддерживать скоординированные действия НАТО и Европейского союза по ускорению получения или освобождения от дипломатических разрешений на перемещение войск Соединенных Штатов и союзных войск во время непредвиденных обстоятельств;

(I) поддерживать совместные инвестиции в рамках, способствующих повышению военной мобильности в Европе;

(J) расширять сотрудничество и совместное планирование с союзниками и партнерами по разведке и наблюдению в целях безопасности и разведки;

(K) содействовать усилиям по повышению потенциала и готовности постоянных морских групп НАТО;

(L) поощрять регулярный анализ и обновление Москвой Стратегии НАТО с учетом изменения военного баланса в Черном море и увеличения военной активности в Североатлантическом и Арктическом океанах;

(М) изучить вопрос об увеличении частоты, масштабов и содержания учений НАТО и других многосторонних учений в Черном море с участием Украины и Грузии;

(N) содействовать интеграции морских пехотинцев Соединенных Штатов, дислоцированных в Норвегии с Объединенными экспедиционными силами под руководством Соединенного Королевства для расширения многостороннего сотрудничества и взаимодействия между НАТО и региональными партнерами, такими как Швеция и Финляндия; а также

(O) подтверждает поддержку политики НАТО "Открытые двери", включая возможное членство Грузии в НАТО.