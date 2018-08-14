МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

США выделили беспрецедентную сумму на оборону страны

5.5т

Новость из США. Вчера Трамп подписал, принятый ранее подавляющим большинством голосов Конгрессом и вступивший после подписи президента в силу закон H.R.5515 - John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019.

Это закон об оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, одновременно формулирующий политику США в области безопасности на предстоящий год.

Бюджет в сумме $717 миллиардов предусматривает, как будет финансироваться американская армия, какие вооружения будут закупаться, кому будет оказана помощь из американского оборонного бюджета. В частности, военным повысят зарплату. На военную помощь Украине выделено $250 миллионов, в том числе $50 миллионов на возможность закупки летального оружия.

Закон требует от президента представить в январе 2019 года отчет Конгрессу о нарушениях Россией договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), запрещает любые действия, направленные на признание аннексии Россией Крыма, по сути закон также открывает Грузии путь к приему в НАТО в обозримом будущем.

Новости
Думаете, Трамп проникся желанием наказать Россию?

В части определения политики закон содержит следующую важную статью (буквальный перевод):

SEC. 1248. Понимание Конгрессом необходимости наращивания усилий по сдерживанию российской агрессии в Европе.

(a) Формулирование политики. - Чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и подтвердить строгую приверженность Соединенных Штатов своим обязательствам по Североатлантическому договору, политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы продолжать в полной координации с Организацией Североатлантического договора (НАТО) развивать комплексный подход к укреплению обороны союзников и партнеров в Европе в рамках более широкой долгосрочной стратегии, поддерживаемой всеми национальными силовыми элементами Соединенных Штатов Америки для сдерживания и, если необходимо, борьбы с российской агрессией.

(b) Понимание Конгрессом политики заключается в том, что в целях укрепления обороны союзников и партнеров Соединенных Штатов в Европе министр обороны в координации с государственным секретарем и, осуществляя консультации с командующим вооруженными силами Соединенных Штатов в Европе, должен

(1) уделять первоочередное внимание необходимости дополнительного присутствия Соединенных Штатов в Европе, особенно усилению передовых, постоянно находящихся на дежурстве боевых частей для укрепления возможностей и потенциала Соединенных Штатов;

Новости
Новые санкции заблокируют экспорт

(2) поддерживать присутствие Соединенных Штатов в Европе, осуществляя баланс между развернутыми на основе ротации и постоянными силами для обеспечения безопасности союзников и партнеров в Европе и сдерживания российской агрессии;

(3) поддерживать постоянное сотрудничество США в области безопасности и оказывать помощь в области безопасности Эстонии, Латвии и Литве, в том числе путем непрерывного и постоянного присутствия сил Соединенных Штатов, обучения и поддержки со стороны специальных сил Соединенных Штатов, а также расширения совместной подготовки и учений для сдерживания агрессии, повышения уровня взаимодействия, повышения устойчивости и обеспечения возможности НАТО при необходимости предпринимать коллективные действия;

(4) продолжить развертывание на основе ротации сил Соединенных Штатов в юго-восточной Европе, включая Румынию и Болгарию;

(5) поддерживать усиленное оборонное сотрудничество с Польшей, в том числе продолжающееся присутствие сил Соединенных Штатов в Польше, а также более активное обучение, совместные учения и другие мероприятия, направленные на улучшение эффективных совместных ответных мер в условиях кризиса;

Новости
Счета открывали за границей, получая на них миллионы долларов

(6) проводить учения, направленные на демонстрацию способности перебросить силы Соединенных Штатов из континентальной части Соединенных Штатов и из центральной в Восточную Европу;

(7) фокусировать учебные мероприятия сил Соединенных Штатов в Европе, в том числе совместную подготовку с силами союзников, по борьбе с потенциальными кибер-электронными войнами;

(8) поддерживать надежную помощь в сфере безопасности для Украины, включая оборонительную помощь летальным оружием, а также содействовать необходимым реформам оборонных институтов Украины;

(9) поддерживать надежную помощь сектору безопасности Грузии, в том числе помощь оборонительным летальным оружием, укреплять обороноспособность и боевую готовность Грузии и улучшать ее взаимодействие с силами НАТО;

(10) осуществлять усиленное военное взаимодействие между Соединенными Штатами и армиями стран Западных Балкан в целях обеспечения их совместимости с НАТО, гражданского контроля над вооруженными силами, реформ в области закупок и сотрудничества в области региональной безопасности;

Новости
В американском посольстве 10 лет работала российская шпионка

(11) разрабатывать и осуществлять всеобъемлющую стратегию сотрудничества в области безопасности, которая объединяет поддержку союзников и партнеров в Европе, особенно союзников и партнеров, непосредственно находящихся под угрозой российской агрессии и российского враждебного влияния; а также

(12) в рисках НАТО или через другие многосторонние форматы -

(A) продвигать реформы, чтобы ускорить темпы принятия решений и развертывания в НАТО;

(B) содействовать более надежному процессу планирования обороны НАТО;

(C) заключать соглашения о планировании с союзниками и партнерами в Европе по правилам участия и договоренностям в области управления и контроля, доступа, транзита и поддержки в кризисных ситуациях, которые происходят до обращения к статье 5 Вашингтонского договора со стороны Североатлантического Совета;

Новости
Новости из США: Трамп начинает угрожать

(D) содействовать оперативной готовности НАТО как ключевому элементу распределения обязанностей внутри альянса, включая обязательства по расходам на оборону, взятым на саммите в Уэльсе в 2014 году;

(E) изучить вопрос о переходе от Балтийской миссии воздушной полиции НАТО к Балтийской миссии по противовоздушной обороне;

(F) поддерживать многосторонние усилия по улучшению осведомленности об обстановке в акватории Балтийского моря;

(G) поддерживать расширение сотрудничества между НАТО и Европейским союзом, особенно в отношении развития потенциала и планирования обороны;

(H) поддерживать скоординированные действия НАТО и Европейского союза по ускорению получения или освобождения от дипломатических разрешений на перемещение войск Соединенных Штатов и союзных войск во время непредвиденных обстоятельств;

(I) поддерживать совместные инвестиции в рамках, способствующих повышению военной мобильности в Европе;

(J) расширять сотрудничество и совместное планирование с союзниками и партнерами по разведке и наблюдению в целях безопасности и разведки;

Новости
Войнович знал, что случится с Россией

(K) содействовать усилиям по повышению потенциала и готовности постоянных морских групп НАТО;

(L) поощрять регулярный анализ и обновление Москвой Стратегии НАТО с учетом изменения военного баланса в Черном море и увеличения военной активности в Североатлантическом и Арктическом океанах;

(М) изучить вопрос об увеличении частоты, масштабов и содержания учений НАТО и других многосторонних учений в Черном море с участием Украины и Грузии;

(N) содействовать интеграции морских пехотинцев Соединенных Штатов, дислоцированных в Норвегии с Объединенными экспедиционными силами под руководством Соединенного Королевства для расширения многостороннего сотрудничества и взаимодействия между НАТО и региональными партнерами, такими как Швеция и Финляндия; а также

(O) подтверждает поддержку политики НАТО "Открытые двери", включая возможное членство Грузии в НАТО.

Читайте все новости по теме "Война" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Война
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
22
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Жирвотные раши-параши будут рады - им всё ведь на пользу))) ну и тупая живность в параше-раше живет)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
а нельзя ли из гэнтай гастронамыческай суммы выделить нимнога денюх..для поддержки гривни.бо весьмирснами не греет них.я?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Semizalupiv Opanas, Из гэнтай астрономической суммы мона выделить только чуток денюх для таво чтоп дать тебе восьмую салупу. Вместо леденца
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги