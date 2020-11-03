США выбирают президента между Трампом и Байденом: все детали голосования

Во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. За этот пост в избирательной гонке сражаются действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Оба политика в случае победы могут установить рекорд. Ведь Трамп имеет шансы побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти (к началу второго срока ему будет 74 года), а Байден – стать самым старшим президентом на первом сроке в истории США (на момент инаугурации ему будет 78 лет).

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09:09 – Дональд Трамп и Джозеф Байден одержали по одной победе по итогам голосования в небольших городках в штате Нью-Гэмпшир, где открылись всеобщие выборы в США. Так, Трампа поддержали в Миллсфилде, а Байдена – в Диксвилл-Нотче.

Как выбирают победителя

Выборы президента в США не всегда выигрывает кандидат, который набрал наибольшее количество голосов на национальном уровне. Так, решающими являются голоса коллегий выборщиков, которые представляют каждый штат. Всего в коллегии 538 мест, поэтому победителем становится кандидат, набравший 270 и более голосов выборщиков.

Кого еще выберут американцы

Избирая президента, граждане США также будут выбирать новых членов в Конгресс – законодательный орган, состоящий из двух палат: Палаты представителей и Сената. В 2020 году на выборы выставлены все 435 мест в Палате представителей и 33 места в Сенате.

Сейчас демократы имеют большинство в Палате представителей, и если им удастся получить большинство в обеих палатах, они смогут заблокировать или отложить практически любое решение Трампа, если он будет переизбран на второй срок.

Кроме того, в день голосования граждане США смогут выбрать себе вице-президента, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Когда будут известны итоги выборов

На подсчет голосов избирателей может уйти несколько дней, но, как правило, предварительный результат известен уже утром следующего дня.

Однако в 2020 году, возможно, результатов придется ждать дольше, так как предполагается, что из-за пандемии коронавируса вырастет количество отправленных по почте бюллетеней (в США предусмотрен такой вариант голосования).

При этом во многих штатах необходимо указать причину, по которой человек не может лично голосовать в день выборов.

При этом Трамп требовал, чтобы результаты выборов в его стране стали известны уже вечером в день голосования – то есть, 3 ноября.

Прогнозы о победителе

По данным опроса телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal, проведенного 29-31 октября, Байден на 10 процентных пунктов опережает Трампа по популярности среди избирателей.

Так, за бывшего вице-президента выступили 52% опрошенных американцев, а 42% поддерживали нынешнего американского лидера.

Другое рейтинговое исследование от Reuters/Poll Ipsos свидетельствовало, что за Байдена готовы проголосовать 51% американцев, а за Трампа – 41%.

Данные, приведенные в опросе Yahoo News/YouGov от 16-18 октября, также говорили о преимуществе демократа: у него 51%, у действующего президента США – 40%.

Чего ждать Украине

Во внешне-политической команде Байдена значительно больше чиновников, которые ранее занимались вопросами, связанными с Украиной. Да и сам кандидат от демократов значительно лучше разбирается в происходящем внутри Украины, чем Трамп, уже потому, что бизнес его сына Хантера связан с Украиной.

"Байден будет гораздо больше заинтересован в продвижении реформ в Украине, поскольку Трамп считает нашу страну полностью коррумпированной и вряд ли будет заинтересован вкладывать в нее свои силы или силы своей администрации. А для Байдена, учитывая фактор вокруг сына, будет важно показать процесс реформ в Украине", – отметил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В свою очередь, еще еще один бывший глава МИД Владимир Огрызко уверен, что Украина должна заручиться поддержкой как республиканцев, так и демократов.

"Нам не нужно играть в игры "кто нам более выгоден", которые подбрасывают северо-восточные соседи. Нам выгодна проукраинская политика или республиканцев, или демократов", – сказал дипломат.

К тому же, в ходе предвыборной кампании и Трамп, и Байден неоднократно публично называли Россию одной из крупнейших угроз. Такая риторика позволяет Украине при любых политических раскладах внутри США рассчитывать на стабильную внешнеполитическую поддержку американского народа в противостоянии с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выборов американские СМИ заявили, что близкие к главе США Дональду Трампу сотрудники Белого дома якобы тайно прорабатывали схему передачи власти кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену.