США вводят жесткие правила получения грин-карт

Легальным мигрантам в США, получающим социальную помощь, будет сложнее оформить грин-карту, разрешающую постоянное пребывание в стране.

Как пишет "Голос Америки", изменения касаются иммигрантов, которые пользуются программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и иными видами соцпомощи.

Это следует из проекта постановления министерства национальной безопасности США о лицах, находящихся на содержании государства, обнародованного 12 августа. Правила вступят в силу в середине октября.

Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами – такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья.

"Новые правила – одна из самых агрессивных инициатив администрации, направленных на ограничение легальной иммиграции", – подчеркнули журналисты.

Изменения в законодательство реформируют иммиграционную систему таким образом, чтобы наибольшее внимание уделялось профессиональным навыкам иммигрантов, а не воссоединению семей.

Исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции Кен Кучинелли заявил, что изменение правил соответствует иммиграционной повестке президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп Sky News

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США начали требовать практически у всех, кто обращается за получением въездной визы в страну, информацию об их странице в социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов.

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