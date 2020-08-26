США ввели санкции против пяти российских НИИ за работу над химическим и биологическим оружием

Борис Бондарь Рынки и компании 18:55, 26.08.2020 Обновлено: 19:06, 26.08.2020

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список пять российских научно-исследовательских институтов, которые подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

Соответствующий документ содержится в Федеральном реестре официальных документов правительства США. Его подготовило американское Бюро промышленности и безопасности.

Санкции ввели против 33-о Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-х Центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-о научно-исследовательского института в Екатеринбурге и государственного НИИ органической химии и технологии.

Эти организации подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

Под ограничительные меры попал, в частности, НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

США ввели санкции против пяти российских НИИ
(Федеральный реестр официальных документов правительства США)

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и еще пять европейских стран поддержали продление Советом Евросоюза санкций против России за незаконную оккупацию Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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