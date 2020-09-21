США ввели санкции против Ирана и Мадуро из-за поставок оружия

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.

На пресс-конференции 21 сентября советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что документ дает возможность вводить ограничительные меры против иностранных государств.

"Президент подписал только что указ, который делает возможным вводить экономические санкции против стран, корпораций и физических лиц, которые способствуют поставкам, продаже или транспортировке неядерного оружия Ирану", – цитирует его слова "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что санкции введены в против иранского Министерства обороны и логистики Вооруженных сил, иранской Организации оборонной промышленности и ее директора.

США будут блокировать активы на своей территории людей и юридических лиц, которые будут подпадать под новые санкции против торговли с оружием против Ирана.

Накануне госсекретарь Майк Помпео анонсировал санкции против Ирана и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы также вводим санкции против предыдущего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с тем, что почти два года коррумпированные должностные лица в Тегеране работали с нелегитимным режимом в Венесуэле с целью нарушить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Помпео подчеркнул, что действия США являются предупреждением, "которое должно быть услышано во всем мире".

"Кем бы вы ни были, если вы нарушите эмбарго ООН на поставки вооружений Ирану, вы рискуете попасть под санкции", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа США внесли в санкционный список пять российских научно-исследовательских институтов, которые подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.