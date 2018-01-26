США ввели новые санкции против России из-за ситуации в Украине

США расширили санкции против России из-за ситуации в Украине и внесли в новый список 21 гражданина РФ и Украины, а также 21 организацию.

Об этом говорится на сайте Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

В список физических лиц попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

"Технопромэкспорт" - структура "Ростеха", попавшая в скандал с поставкой в Крым турбин Siemens вопреки санкциям ЕС.

В список также включены гендиректор ВАД Валерий Абрамов, совладелец ВАД Виктор Перевалов, руководитель департамента управленческой отчетности банка "Россия" Александр Пентя, "министр информации" террористов "ДНР" Игорь Антипов, "исполняющий обязанности министра промышленности и торговли" "ДНР" Алексей Грановский, "исполняющий обязанности министра экономического развития" "ЛНР" Елена Костенко, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, "министр государственной безопасности" "ДНР" Владимир Павленко, связанный с оружейным концерном "Калашников" Богдан Колосов, "министр труда и социальной политики ЛНР" Светлана Малахова, "и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности" "ЛНР" Павел Мальгин, "министр финансов""ДНР" Екатерина Матющенко, "глава МИД" "ДНР" Наталья Никонорова, "министр юстиции" "ДНР" Елена Радомская, "министр налогов и доходов" "ДНР" Александр Тимофеев, "замминистра угольной промышленности" "ЛНР" Александр Мельничук.

Также под санкции попал Владимир Пашков - руководитель российской компании "Внешторгсервис", которая управляет заводами и предприятиями, расположеными на временно неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей.

Среди компаний, попавших под ограничения, ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ, входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), Сургутнефтегазбанк, страховое общество "Сургутнефтегаз", еще ряд связанных с "Сургутнефтегазом" компаний, ООО "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", ООО "Медиа-Инвест", ООО "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", ООО "Страховое общество Сургутнефтегаз", ООО "Сургутмебель", связанное с бизнесменом, "поваром Путина" Евгением Пригожиным ООО "Евро Полис", "Силовые машины", польская компания Doncoaltrade, логистическая Instar Logistics, подконтрольная беглому украинскому олигарху Сергею Курченко "Газ-Альянс", дорожно–строительная компания "ВАД", "Совхоз" Червишевский".

В Госдуме заявили, что расширение санкций нацелено на то, чтобы свернуть "национально ориентированный курс" российского руководства. В "Ростехе" позицию Вашингтона назвали "реконструктивной".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в своем Twitter, что санкции постепенно охватывают всех причастных к "установлению российской оккупационной администрации на украинской земле".

Посилення тиску на Росію - нові санкції США. Поступово санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі. https://t.co/MXYY1c7FBW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 січня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", Министерство финансов США внесло в санкционный "список Магнитского" пятерых граждан России, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.