США обвинили Китай в "массовых убийствах жителей Земли" и нарушении санкций против Ирана и Венесуэлы, запуская параллельно процесс изгнания китайских компаний с американских бирж.

Президент США Дональд Трамп, ранее грозивший Китаю новыми пошлинами и "полным разрывом экономических отношений", на днях обвинил Пекин в "массовом убийстве жителей Земли":

"Кое-кто чокнутый в Китае только что выпустил заявление, возлагая на всех, кроме Китая, ответственность за вирус, убивший сотни тысяч людей. Объясните пожалуйста этому остолопу, что только некомпетентность Китая, и ничего больше, стала причиной массового убийства людей в мировом масштабе", — написал он в своем Твиттере.

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Китай замешан в нарушении санкционного режима против Ирана и Венесуэлы. По словам Помпео, при китайском посредничестве из Каракаса в счет оплаты за поставки топлива и оборудования для венесуэльских НПЗ вывозится золото. По американским данным, китайская Shanghai Saint Logistics Limited выступала в качестве торгового агента по этим сделкам. Компания попала в "черный список" американского Минфина с последующим запретом на долларовые операции и блокировкой активов.

Помимо этого, Китай продолжает принимать самолеты иранской Mahan Air, которая "перевозит террористов и оружие по всему миру для Исламской республики Иран", заявил Помпео.

Тем временем Сенат США подавляющим большинством голосов принял закон, который откроет возможность для делистинга акций китайских компаний с американских бирж. По принятому закону, Комиссия по ценным бумагам и биржам США сможет вводить запрет на торги акциями компаний, которые не проходили аудиторскую проверку Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью. Эта мера затронет практически все крупные китайские конгломераты, которые по требованию компартии не раскрывают американским регуляторам документы аудиторской отчетности.

Как сообщает со ссылкой на источники Reuters, китайский интернет-гигант Baidu Inc уже рассматривает возможность делистинга с Nasdaq. Акции Baidu упали более чем на 60%.

В ответ, для оживления экономики власти Китая намерены в 2020 году сократить с предприятий на 2,5 трлн юаней (около $352,6 млрд) налоговое бремя и отчисления на социальное страхование.

Об этом говорится в распространенном в пятницу на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва докладе о работе правительства:

"По предварительным подсчетам, годовая налоговая нагрузка на предприятия будет дополнительно снижена более чем на 2,5 трлн юаней".

По итогам 2019 года, Китай уже сократил налоговое бремя на общую сумму в 2,36 трлн юаней (около $332,86 млрд).

Представляя доклад о работе правительства, китайский премьер Ли Кэцян сообщил, что власти отказываются от цели по росту ВВП на текущий год.

Изначально планировался рост в 6,5%, но пандемия, по прогнозам экспертов, вероятно, вгонит вторую экономику мира в рецессию с падением на 1,5%.

Со своей стороны, МВФ прогнозирует Китаю 1,5% роста, но лишь при условии отсутствия второй волны пандемии.

На повестку сессии ВСНП вынесен закон о национальной безопасности для Гонконга, позволяющий Пекину ужесточить контроль над автономным регионом.

В ответ, в Сенат США уже внесен законопроект о санкциях против китайских чиновников в случае "нападок на демократию в Гонконге".

Заявления высшего руководства Китая на сессии ВСНП вызвали падение цен на нефть и, соответственно, курса рубля.

Судя по всему, усиление противоречий между США и Китаем может задержать восстановление глобальной экономики и вновь подтолкнуть инвесторов к защитным активам, таким как казначейские облигации США, а также вызвать отток капитала с развивающихся рынков и укрепление доллара.

Как сообщал ранее Reuters, Пекин опасается серьезного конфликта с Вашингтоном.

По-видимому, после пандемии Пекину придется иметь дело с новой волной анти-китайских настроений, в первую очередь со стороны США, и ему необходимо быть готовым к худшему сценарию, подразумевающему военное столкновение двух сверхдержав.

Пандемия ставит нас всех на грань мировой войны.

Берегите себя.

На диаграмме: численность самых больших армий мира.

PS. Есть еще один немаловажный аспект в противостоянии США и КНР — интенсивность эскалации конфликта. Эскалация, за которой работает логика войны, это колея, из которой уже никто не может выйти. Первая мировая война началась из-за убийства в Сараево, которое запустило в действие самые мощные военные силы мира того времени.

При высокой интенсивности эскалации нынешнего конфликта начинает работать безупречная логика войны, которая всегда начинается с незначительного на первый взгляд события.

Взмах крыла бабочки...