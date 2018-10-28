США вооружили Европу до зубов: появились первые фото исторического груза

США перебросили в Европу крупнейшую партию оружия и боеприпасов в 21 веке.

Об этом сообщает сайт военно-воздушных сил США.

Вооружение было доставлено на немецкую авиабазу в Рамштайне.

Поставка является крупнейшей со времен бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году, отмечается в пресс-релизе. Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания".

Эта программа США по усилению присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была запущена летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на Востоке Украины.

Как считают в американском военном ведомстве, увеличение поставок боеприпасов, топлива и снаряжения связаны с необходимостью обеспечения оперативного реагирования вооруженных сил США на угрозы, исходящие со стороны "агрессивных игроков".

Как писал OBOZREVATEL, Конгресс США согласовал в проект военного бюджета на 2019 год, в котором учтено увеличение военной помощи Украине.