США внесли Кадырова в черный список: глава Чечни ответил фото с арсеналом оружия
Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которых обвиняют в нарушении прав человека, включая пытки и внесудебные казни.
Об этом рассказал глава ведомства Майк Помпео, сообщило Reuters. Лицам из списка запрещен въезд в Соединенные Штаты.
Помпео уточнил, что фигурантами перечня стали супруга Кадырова, а также его дочери.
Кадыров на заявление госсекретаря США о внесении его в черный список ответил фотографией с ручными пулеметами. Снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" – сказано в подписи к фотографии, на которой Кадыров стоит с двумя пулеметами в руках в оружейной комнате.
Отреагировала на заявление США и спикер российского МИД Мария Захарова. На своей странице в Facebook она написала: “будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем”.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Зеленского позвонить Путину и закончить войну на Донбассе, которую глава Чечни считает "гражданской".
Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что не считает нужным официально реагировать на заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.