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США внесли Кадырова в черный список: глава Чечни ответил фото с арсеналом оружия

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
2,9 т.
США внесли Кадырова в черный список: глава Чечни и МИД РФ ответили

США внесли Кадырова в черный список: глава Чечни и МИД РФ ответили. РБК

Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которых обвиняют в нарушении прав человека, включая пытки и внесудебные казни.

Об этом рассказал глава ведомства Майк Помпео, сообщило Reuters. Лицам из списка запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Помпео уточнил, что фигурантами перечня стали супруга Кадырова, а также его дочери.

Кадыров на заявление госсекретаря США о внесении его в черный список ответил фотографией с ручными пулеметами. Снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" – сказано в подписи к фотографии, на которой Кадыров стоит с двумя пулеметами в руках в оружейной комнате.

Отреагировала на заявление США и спикер российского МИД Мария Захарова. На своей странице в Facebook она написала: “будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем”.

Глава Чечни ответил госсекретарю США

Глава Чечни ответил госсекретарю США (Telegram Kadyrov_95)

Спикер российского МИД пообещала что-то придумать в ответ на заявление Помпео

Спикер российского МИД пообещала что-то придумать в ответ на заявление Помпео (Facebook Марии Захаровой)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Зеленского позвонить Путину и закончить войну на Донбассе, которую глава Чечни считает "гражданской".

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что не считает нужным официально реагировать на заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

РоссияМария ЗахароваМайк ПомпеоРамзан Кадыров
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