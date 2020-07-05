США в условиях пандемии отметили День независимости: фото и видео, как это было

В США 4 июля отметили 244-й День независимости, который в этом году проходил в условиях пандемии COVID-19.

Из-за вируса привычные масштабные мероприятия не проводились, однако некоторые торжества все же состоялись, пишет "24 канал" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

В США отметили День независимости

В рамках торжественных мероприятий президент США Дональд Трамп обратился к американцам возле горы Рашмор, на которой изображены портреты американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Также над ней состоялся парад военных самолетов.

В США отметили День независимости

Также немало праздничных событий были доступны в режиме онлайн. Среди них концерт A Capitol Fourth, который обычно проводят напротив Капитолия и на котором собирается до полумиллиона зрителей. В этом году его записали заранее – "в знаковых местах по всей стране" – и должны показать по ТВ и в интернете.

Послушать речь Трампа собрались около 7,5 тысяч зрителей. По мнению президента США, "нет лучшего места для того, чтобы праздновать независимость Америки, чем под этим величественным монументом, воздвигнутым в честь четырех величайших американцев".

В США отметили День независимости

Большую часть выступления глава государства посвятил росту влияния прогрессивных идей и политиков в США, а также теме протестов в стране.

"Радикальная идеология, которая атакует нашу страну, продвигается под флагом борьбы за социальную справедливость, но на самом деле она бы уничтожила и справедливость, и наше общество. Она бы превратила справедливость в инструмент раздора и мести, и превратила бы наше свободное и гармоничное общество в место репрессий, угнетения и дискриминации. Они хотят заставить нас замолчать, но мы не позволим заткнуть нам рот", – подчеркнул Трамп.

В США отметили День независимости

Также Трамп раскритиковал "левацкую культурную революцию" и "злобные толпы", которые, по его словам, угрожают основам американского государства. В то же время политик осудил тех, кто ведет "безжалостную кампанию, чтобы уничтожить нашу историю, оболгать наших героев, обесценить наши ценности и обратить наших детей".

В США отметили День независимости

День независимости США отпраздновали и в Киеве. В резиденции посла США состоялся торжественный прием, концерт, фейерверки и вечеринки с приготовлением бургеров. Все мероприятия проводились в онлайн-режиме.

Виртуально их посетил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который поблагодарил США за "прочную и устойчивую поддержку.

Также американцев поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Поздравления от президента Украины Twitter Владимира Зеленского

"С Днем независимости, США! На протяжении более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира! Мы желаем республиканцам и демократам из Палаты представителей, республиканцам и демократам из Сената, и Белому дому сил противостоять всем вызовам. Украина – с вами!" – написал он в Twitter.

Не обошлось и без протестов

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости, согласно которой британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании. С тех пор 4 июля в США отмечают День независимости и свободы всех американцев.