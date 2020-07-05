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США в условиях пандемии отметили День независимости: фото и видео, как это было

Юрий Сергиенко
Мир
1,1 т.
В США отметили День независимости

В США отметили День независимости.

В США 4 июля отметили 244-й День независимости, который в этом году проходил в условиях пандемии COVID-19.

Из-за вируса привычные масштабные мероприятия не проводились, однако некоторые торжества все же состоялись, пишет "24 канал" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В рамках торжественных мероприятий президент США Дональд Трамп обратился к американцам возле горы Рашмор, на которой изображены портреты американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Также над ней состоялся парад военных самолетов.

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

Также немало праздничных событий были доступны в режиме онлайн. Среди них концерт A Capitol Fourth, который обычно проводят напротив Капитолия и на котором собирается до полумиллиона зрителей. В этом году его записали заранее – "в знаковых местах по всей стране" – и должны показать по ТВ и в интернете.

Послушать речь Трампа собрались около 7,5 тысяч зрителей. По мнению президента США, "нет лучшего места для того, чтобы праздновать независимость Америки, чем под этим величественным монументом, воздвигнутым в честь четырех величайших американцев".

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

Большую часть выступления глава государства посвятил росту влияния прогрессивных идей и политиков в США, а также теме протестов в стране.

"Радикальная идеология, которая атакует нашу страну, продвигается под флагом борьбы за социальную справедливость, но на самом деле она бы уничтожила и справедливость, и наше общество. Она бы превратила справедливость в инструмент раздора и мести, и превратила бы наше свободное и гармоничное общество в место репрессий, угнетения и дискриминации. Они хотят заставить нас замолчать, но мы не позволим заткнуть нам рот", – подчеркнул Трамп.

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

Также Трамп раскритиковал "левацкую культурную революцию" и "злобные толпы", которые, по его словам, угрожают основам американского государства. В то же время политик осудил тех, кто ведет "безжалостную кампанию, чтобы уничтожить нашу историю, оболгать наших героев, обесценить наши ценности и обратить наших детей".

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

День независимости США отпраздновали и в Киеве. В резиденции посла США состоялся торжественный прием, концерт, фейерверки и вечеринки с приготовлением бургеров. Все мероприятия проводились в онлайн-режиме.

Виртуально их посетил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который поблагодарил США за "прочную и устойчивую поддержку.

Также американцев поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Поздравления от президента Украины

Поздравления от президента Украины Twitter Владимира Зеленского

"С Днем независимости, США! На протяжении более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира! Мы желаем республиканцам и демократам из Палаты представителей, республиканцам и демократам из Сената, и Белому дому сил противостоять всем вызовам. Украина – с вами!" – написал он в Twitter.

Не обошлось и без протестов

Не обошлось и без протестов

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

В США отметили День независимости

4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости, согласно которой британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании. С тех пор 4 июля в США отмечают День независимости и свободы всех американцев.

СШАДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
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