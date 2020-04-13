США в разгар пандемии накрыли смертоносные торнадо: пугающие фото и видео

В штатах на Юго-Востоке США вечером 12 апреля пронеслась серия мощных торнадо, что привело не только к различным разрушениям, но и гибели по меньшей мере шести человек.

Об этом сообщает CNN, а многие жители делятся фото и видео последствий в соцсети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб она нанесла округам Ковингтон, Сосо и Джонс.

По США ударили торнадо edition.cnn.com

Так, по состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи было зафиксировано более 25 торнадо, самые мощные из них достигали скорости 320 км/ч. Тогда как в штате Техас смерч пронесся в 50 километрах от Остина. А в Джорджии, Алабаме и Теннесси наблюдалась штормовая погода.

По США ударили торнадо edition.cnn.com

Во всех указанных регионах стихия разрушила множество домов и повредила автомобили. При этом в департаментах по чрезвычайным ситуациям констатируют, что точное количество погибших и раненых пока не установлено.

По США ударили торнадо edition.cnn.com

В целом 12-13 апреля метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают примерно 95 млн человек.

Власти на местах приняли решение не закрывать убежища, несмотря на пандемию коронавируса. Но в укрытиях установлены антисептики и работают советники, напоминающие людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

По США ударили торнадо twitter.com/AaronRigsbyOSC

По США ударили торнадо twitter.com/HydroseOfficial

По США ударили торнадо twitter.com/CharlesPeekWX

По США ударили торнадо twitter.com/CharlesPeekWX

По США ударили торнадо twitter.com/CharlesPeekWX

По США ударили торнадо twitter.com/weatherchannel

По США ударили торнадо com/WeatherNow7

По США ударили торнадо edition.cnn.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте по американскому штату Теннесси прошел мощный торнадо, который разрушил множество домов, повалил деревья и столбы, а также убил десятки человек.