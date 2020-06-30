США в ОБСЕ обвинили Россию в пытках и преследованиях жителей Крыма

Российские оккупационные власти продолжают нападать на права человека и основные свободы в оккупированном ими Крыму.

Об этом сказал посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор на ежегодной конференции по безопасности. Его выступление выложили на сайте миссии США в ОБСЕ.

Дипломат назвал оккупацию Россией Крыма и милитаризацию полуострова большой проблемой.

"Более 80 человек из Крыма, включая членов крымскотатарского народа, были заключены в тюрьму Россией – некоторые из них, как сообщается, подвергаются пыткам – за мирное противодействие оккупации. Члены крымскотатарской общины продолжают подвергаться необоснованным рейдам в их домах и мечетях, слежкам и запугиванию со стороны оккупационных властей, ограничению культурных мероприятий и криминализации их представительного органа, Меджлиса", – сообщил посол.

Кроме того, он напомнил о многолетней призывной кампании крымчан в российскую армию.

“Почти 24 тысячи молодых жителей Крыма были призваны в Вооруженные силы РФ. Ясно, что призывы Россией крвмчан в свои вооруженные силы несовместимы с международным гуманитарным правом, применимым в условиях оккупации”, – подчеркнул Гилмор.

Также он напомнил, что Россия продолжает ограничивать свободу вероисповедания и преследовать лиц, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, включая крымских татар и Свидетелей Иеговы.

“Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она несправедливо заключила в тюрьму за их мирное инакомыслие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму. Крымское вторжение и оккупация остаются костью в горле мирных мер ОБСЕ по безопасности в регионе", – заявил Гилмор.

По его словам, Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

“Мы не признаем и никогда не признаем предполагаемую аннексию Крыма Россией. Мы подтверждаем, что Крым – это Украина. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции против России, связанные с Восточной Украиной, будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом. Мы призываем Россию выполнить свои минские обязательства и прекратить вмешательство и преследование СММ ОБСЕ, прекратить свою агрессию и начать проект лучшего будущего для русского народа”, – заключил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, по инициативе украинской делегации состоялось заседание Совета Безопасности ООН относительно ситуации в оккупированном Россией Крыму. Представители Украины проинформировали международное сообщество о продолжающихся нарушениях прав человека на Крымском полуострове.