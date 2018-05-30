США подготовили удар по России: частная разведка рассекретила план

Под антироссийские санкции США могут попасть страны, которые сотрудничают с РФ в оборонной и энергетической сферах.

Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает "Апостроф".

Как сообщают аналитики, Вашингтон использовал такие меры против Ирана до подписания ядерной сделки в 2015 году для изменения поведения Тегераном. Но Россия имеет надежные энергетические отношения с Европой и Китаем и связями в оборонной сфере со многими государствами.

Вторичные санкции против РФ могут повлиять на отношения США с этими странами. В соответствии с CAATSA, любые компании и физические лица из третьей страны, которые заключают сделку с оборонным или разведывательным сектором России, будут наказаны.

"Компании и частные лица могут подать заявку на освобождение от санкций. Однако получение такого освобождения потребует от американских властей подтверждения не только того, что это не навредит интересам национальной безопасности США, но также и того, что Россия предприняла значительные усилия по сокращению числа и интенсивности кибератак", - сказано в материале.

Отмечается, что желающие продлить торговлю с российскими оборонными или разведывательными секторами могут попросить об исключении.

Временное отступление от правил, максимальной продолжительностью в 180 дней, требует от должностных лиц Вашингтона удостоверить, что заявитель сокращает количество крупных сделок с российскими субъектами.

Порядок исключения может привлечь нежелательное внимание к странам, занимающимся торговлей с Россией, и дать Вашингтону рычаги для их уступок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США подготовили пакет новых санкций.