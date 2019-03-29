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США ударят по России новыми санкциями: подробности

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США подготовили новые санкции в отношении России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Пакет мер уже прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, ожидается финальное решение Белого дома.

Один из источников агенства утверждает, что санкции затронут банковский сектор РФ.

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Ограничения могут включить в себя:

  • запрет на банковское кредитование правительства РФ, за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции;

  • запрет американского экспорта в РФ любых товаров и технологий, кроме еды и сельхозпродукции;

  • запрет импорта российских товаров в США;

  • лишение российской авиакомпании с государственным финансированием "Аэрофлот" права на полеты в США;

  • понижение уровня дипломатических отношений между странами;

  • противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов.

Отметим, 27 августа 2018 года Госдеп ввел первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего шпиона.

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Ограничительные меры вводились в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов или чиновников, а также компании из РФ.

При этом в Госдепе подчеркивали, что если в 90-дневный период Россия не предоставит США гарантий того, что она больше не будет использовать химоружие, а также не позволит международным ведомствам проинспектировать объекты, производящие химоружие, то Вашингтон введет второй, "более жесткий" пакет санкций в связи с нарушением CBW Act.

Предоставленный российским властям 90-дневный срок истек в конце ноября 2018 года.

Иллюстрация. Санкции против РФ

Иллюстрация. Санкции против РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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Темы
Санкции против РоссииОтравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
США
Теги
Россиясанкции
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Все таки Вовка мне нpавится.Хоть и есть у него недостатки...Ни на что не ведется...Делает свое дело и сожалеет,что "паpтнеpы" типа такие недальновидные...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Опять санкции .. (позёвывая)
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Так экономика Pоссии поpвана в клочья.Асад "должен уйти" уже лет 8 как.Pоссия сидит в Венесуэле вместо "убpаться".И вместо "Авангаpда с Поседоном"-мультики.Да и Кpымский мост -надувной.Пpотив кого вводить будут?
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