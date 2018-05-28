США ударит по России новыми санкциями: что известно

США подготовили пакет новых санкций, направленных против предприятий из России.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в администрации США, ограничения также коснутся Китая, КНДР и третьих стран, которые с ней взаимодействуют.

"Министерство финансов подготовило пакет с санкциями, направленными против трех десятков объектов, в том числе российских и китайских предприятий", - сообщили собеседники.

При этом объявление санкций против КНДР пока что приостановлено из-за возобновления подготовки ко встрече между главами стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Отмечается, что санкции были подготовлены в связи с недавней агрессивной риторикой Ына, из-за чего американский лидер и отметил запланированный саммит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Трампа заявили, что США введут против России больше односторонних санкций, чем те, которые действуют в настоящее время.