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3 января • обновлено в 19:52
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Командир в тени и главный от Асада: выяснились красноречивые факты из биографии убитого Сулеймани

2.6т
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Генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), друг президента РФ Владимира Путина Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, годами являлся самым влиятельным человеком на Ближнем Востоке.

Подробно о нем написали в материале The Newyorker еще в 2013 году. Уже тогда военный прослыл теневым командиром.

"Маленький мужчина лет пятидесяти шести лет, с серебристыми волосами, с коротко подстриженной бородой и выражением сильного самодостаточности. Это был Сулеймани. Будучи командирами Революционной гвардии, он принадлежал к небольшому братству, сформированному во время Священной обороны", – сказано в статье.

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Выяснились красноречивые факты о Сулеймани

Выяснились красноречивые факты о Сулеймани

esquire.ru

Отмечается, что когда Сулеймани принял командование Силами "Кудса" (элитного подразделения КСИРа), он стремился изменить Ближний Восток в пользу Ирана, работая в качестве посредника и военной силы: убивая соперников, вооружая союзников и руководя сетью групп боевиков, которые убили сотни американцев в Ираке.

Министерство финансов США подвергло Сулеймани санкциям за его роль в поддержке режима Башара Асада и за подстрекательство к терроризму. И все же он оставался будто невидимым для внешнего мира.

"Сулеймани – самый влиятельный на Ближнем Востоке сегодня", – так говорил о нем бывший американский офицер, который воевал в Ираке, Джон Магуайр.

Рассказали в статье также о манере Сулеймани вести себя на публике: "Он ведет себя незаметно и редко повышает голос, демонстрируя черту, которую арабы называют "хилиб", или преуменьшенную харизму. Если в комнате будет десять человек, когда Сулеймани входит, он не приходит и не сидит с вами. Он сидит там, с другой стороны комнаты, очень тихо. Не говорит, не комментирует, просто сидит и слушает. И поэтому, конечно, все думают только о нем".

Отметим, сирийский президент Башар Асад отреагировал на убийство Сулеймани, выразив солидарность с Ираном.

"Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма. Сулеймани посвятил свою жизнь служению родине и справедливому делу сил сопротивления. Совершенное США преступление только усилит решимость Сирии и Ирана противостоять американской подрывной политике на Ближнем Востоке", – сказано в послании Асада Верховному лидеру Ирана.

Асад отреагировал на убийство Сулеймани

Асад отреагировал на убийство Сулеймани

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту генерала Сулеймани. Кадры были сняты спустя всего несколько минут после удара США.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Касем Сулеймани Башар Асад
Место
Ирак
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