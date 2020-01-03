Командир в тени и главный от Асада: выяснились красноречивые факты из биографии убитого Сулеймани

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), друг президента РФ Владимира Путина Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, годами являлся самым влиятельным человеком на Ближнем Востоке.

Подробно о нем написали в материале The Newyorker еще в 2013 году. Уже тогда военный прослыл теневым командиром.

"Маленький мужчина лет пятидесяти шести лет, с серебристыми волосами, с коротко подстриженной бородой и выражением сильного самодостаточности. Это был Сулеймани. Будучи командирами Революционной гвардии, он принадлежал к небольшому братству, сформированному во время Священной обороны", – сказано в статье.

Выяснились красноречивые факты о Сулеймани esquire.ru

Отмечается, что когда Сулеймани принял командование Силами "Кудса" (элитного подразделения КСИРа), он стремился изменить Ближний Восток в пользу Ирана, работая в качестве посредника и военной силы: убивая соперников, вооружая союзников и руководя сетью групп боевиков, которые убили сотни американцев в Ираке.

Министерство финансов США подвергло Сулеймани санкциям за его роль в поддержке режима Башара Асада и за подстрекательство к терроризму. И все же он оставался будто невидимым для внешнего мира.

"Сулеймани – самый влиятельный на Ближнем Востоке сегодня", – так говорил о нем бывший американский офицер, который воевал в Ираке, Джон Магуайр.

Рассказали в статье также о манере Сулеймани вести себя на публике: "Он ведет себя незаметно и редко повышает голос, демонстрируя черту, которую арабы называют "хилиб", или преуменьшенную харизму. Если в комнате будет десять человек, когда Сулеймани входит, он не приходит и не сидит с вами. Он сидит там, с другой стороны комнаты, очень тихо. Не говорит, не комментирует, просто сидит и слушает. И поэтому, конечно, все думают только о нем".

Отметим, сирийский президент Башар Асад отреагировал на убийство Сулеймани, выразив солидарность с Ираном.

"Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма. Сулеймани посвятил свою жизнь служению родине и справедливому делу сил сопротивления. Совершенное США преступление только усилит решимость Сирии и Ирана противостоять американской подрывной политике на Ближнем Востоке", – сказано в послании Асада Верховному лидеру Ирана.

Асад отреагировал на убийство Сулеймани РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту генерала Сулеймани. Кадры были сняты спустя всего несколько минут после удара США.

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