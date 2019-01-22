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Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

США целый месяц живет без бюджета. 800 тысяч госслужащих не получают зарплату

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Новость из США. В Америке вчера был праздник, День Мартина Лютера Кинга, и нерабочий день.

31-й день страна живет без бюджета, с частично остановленным правительством, когда 800 тысяч государственных служащих не получают зарплату.

А вчера, в воскресенье, исполнилось два года со дня вступления в должность Трампа. Замечу, что если он не будет переизбран на второй срок или отстранен от должности путем импичмента, до его ухода с должности осталось ровно столько же дней, сколько он в должности до сих пор пребывал (2020-й год високосный).

45-й президент точно войдет в историю как самый врущий президент США. Газета Вашингтон Пост ведет базу данных его ложных и дезориентирующих заявлений с момента его вступления в должность.

С 20 января 2017 по 20 января 2019 года Трамп сделал 8158 ложных или дезориентирующих публичных заявлений.

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В том числе более 6000 из них он сделал за второй год президентства. Таким образом, в течение первого года 45-й президент делал 5.9 ложных заявлений в день, а в течение второго года - 16.5 ложных заявлений в день.

Более 1200 ложных заявлений президент сделал в октябре 2019 года, выступая на предвыборных митингах в поддержку республиканских кандидатов в Конгресс.

127 раз президент утверждал, что добился самого большого снижения налогов в истории страны. Это утверждение является полностью ложным.

Только в последнем своем публичном телеобращении из Белого Дома в прошлую субботу, в котором президент снова требовал выделить ему $5.7 миллиардов на строительство на этот раз "стального барьера" на границе с Мексикой, Трамп сделал 12 ложных и дезориентирующих заявлений. Например, он заявил, что 300 американцев погибают каждую неделю от героина, 90% которого поступает в США через южную границу, и что вожделенная стена поможет остановить наркотрафик. Однако по официальным данным Администрации по контролю за наркотиками (частично неработающей в настоящее время из-за отсутствия бюджета), хотя 90% героина действительно поступает в США из Мексики, практически весь он поступает через легальные пункты пропуска на границе, и поэтому стены и заборы никак не помогут изменить эту ситуацию.

США целый месяц живет без бюджета. 800 тысяч госслужащих не получают зарплату

Дональд Трамп

Президент также заявил, например, что "пограничная стена или стальной барьер" помогут снизить уровень преступности и решить проблему наркотиков. О наркотиках уже сказано выше, а уровень преступности среди нелегальных иммигрантов, как нелегально перешедших границу, так и оставшихся в США по истечении легального срока пребывания, значительно ниже, чем уровень преступности среди граждан США.

И так далее.

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Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Политические скандалы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Конгресс США
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
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