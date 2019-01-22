Новость из США. В Америке вчера был праздник, День Мартина Лютера Кинга, и нерабочий день.

31-й день страна живет без бюджета, с частично остановленным правительством, когда 800 тысяч государственных служащих не получают зарплату.

А вчера, в воскресенье, исполнилось два года со дня вступления в должность Трампа. Замечу, что если он не будет переизбран на второй срок или отстранен от должности путем импичмента, до его ухода с должности осталось ровно столько же дней, сколько он в должности до сих пор пребывал (2020-й год високосный).

45-й президент точно войдет в историю как самый врущий президент США. Газета Вашингтон Пост ведет базу данных его ложных и дезориентирующих заявлений с момента его вступления в должность.

С 20 января 2017 по 20 января 2019 года Трамп сделал 8158 ложных или дезориентирующих публичных заявлений.

В том числе более 6000 из них он сделал за второй год президентства. Таким образом, в течение первого года 45-й президент делал 5.9 ложных заявлений в день, а в течение второго года - 16.5 ложных заявлений в день.

Более 1200 ложных заявлений президент сделал в октябре 2019 года, выступая на предвыборных митингах в поддержку республиканских кандидатов в Конгресс.

127 раз президент утверждал, что добился самого большого снижения налогов в истории страны. Это утверждение является полностью ложным.

Только в последнем своем публичном телеобращении из Белого Дома в прошлую субботу, в котором президент снова требовал выделить ему $5.7 миллиардов на строительство на этот раз "стального барьера" на границе с Мексикой, Трамп сделал 12 ложных и дезориентирующих заявлений. Например, он заявил, что 300 американцев погибают каждую неделю от героина, 90% которого поступает в США через южную границу, и что вожделенная стена поможет остановить наркотрафик. Однако по официальным данным Администрации по контролю за наркотиками (частично неработающей в настоящее время из-за отсутствия бюджета), хотя 90% героина действительно поступает в США из Мексики, практически весь он поступает через легальные пункты пропуска на границе, и поэтому стены и заборы никак не помогут изменить эту ситуацию.

Дональд Трамп

Президент также заявил, например, что "пограничная стена или стальной барьер" помогут снизить уровень преступности и решить проблему наркотиков. О наркотиках уже сказано выше, а уровень преступности среди нелегальных иммигрантов, как нелегально перешедших границу, так и оставшихся в США по истечении легального срока пребывания, значительно ниже, чем уровень преступности среди граждан США.

И так далее.

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