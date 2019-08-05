Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

США ткули носом Россию из-за кражи Крыма: в Москве огрызнулись

918 Читать материал на украинском

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что аннексированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины. Реакция российской власти последовала незамедлительно.

"Позиция США – это неприемлемо. Крым должен вернуться", – цитирует его слова "РИА Новости".

К тому же, госсекретарь США выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой "набор идей" относительно войны на Донбассе.

Новости
"Не решается законами!" У Зеленского пояснили, как собираются вернуть Донбасс и Крым

Крым

Крым

Utro.ru

"Они все еще сражаются... Это очень реально", – подчеркнул дипломат.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова агрессивно отреагировала на жесткий призыв Помпео.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", – цинично написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты обращают внимание на новую опасность со стороны Москвы. По их словам, события в Черном море, которое пытается оккупировать Россия, требуют неотлагательной реакции Украины, Турции и стран-членов НАТО.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Майк Помпео Мария Захарова
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Кастрюли, негайно вручите ему козацку шаблю на колинях
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel