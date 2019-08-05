США ткули носом Россию из-за кражи Крыма: в Москве огрызнулись

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что аннексированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины. Реакция российской власти последовала незамедлительно.
"Позиция США – это неприемлемо. Крым должен вернуться", – цитирует его слова "РИА Новости".
К тому же, госсекретарь США выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой "набор идей" относительно войны на Донбассе.
Крым
Utro.ru
"Они все еще сражаются... Это очень реально", – подчеркнул дипломат.
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова агрессивно отреагировала на жесткий призыв Помпео.
"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", – цинично написала она на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты обращают внимание на новую опасность со стороны Москвы. По их словам, события в Черном море, которое пытается оккупировать Россия, требуют неотлагательной реакции Украины, Турции и стран-членов НАТО.
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