США срочно вывели войска из Сирии и направили в Ирак

В Сирии американские военные покинули две базы, что находились на северо-востоке страны, и направились в сторону Ирака.
По данным агентства SANA, около 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком.
Также американцы покинули базу в городе Шаддади, откуда 50 грузовиков направились к пограничному КПП аль-Валид. Отмечается, что часть военных прибыли на базу в Шаддади с юго-востока Сирии – провинции Дейр-эз-Зор.
Агентство сообщает, что передислокация военных является "подготовкой к окончательному выводу войск".
Американские военные
Как писал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак). Сирия же является соседкой Ирака.
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Спустя несколько дней Иран принял жесткое решение по ядерному оружию – отказаться от ограничений в ядерных разработках. Такой поворот вызвал жесткую реакцию со стороны США.
Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
7 января президент РФ Владимир Путин посетил Сирию, где встретился с диктатором Башаром Асадом.
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