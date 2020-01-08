США срочно вывели войска из Сирии и направили в Ирак

В Сирии американские военные покинули две базы, что находились на северо-востоке страны, и направились в сторону Ирака.

По данным агентства SANA, около 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком.

Также американцы покинули базу в городе Шаддади, откуда 50 грузовиков направились к пограничному КПП аль-Валид. Отмечается, что часть военных прибыли на базу в Шаддади с юго-востока Сирии – провинции Дейр-эз-Зор.

Агентство сообщает, что передислокация военных является "подготовкой к окончательному выводу войск".

Американские военные

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram