МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''США спонсируют'': Лавров заговорил о смене режима в России

9.9тЧитать материал на украинском

Россия якобы имеет в своем распоряжении доказательства причастности США к вмешательствам во внутренние дела страны, в частности, к попыткам смены режима РФ.

"Американские дипломаты не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима и так далее", - цитирует ТАСС министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, американские коллеги пытаются обратить эти случаи в шутку, утверждая, что "все будет хорошо" и "отношения нормализуются", но "по фактам вмешательства никакой реакции нет".

Новости
''Путин готовится'': названы новые цели России для захвата

"В ответ им говорим, что у нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется "Закон о поддержке Украины", принятый в 2015 году", - сказал Лавров.

Он добавил, что в соответствии с этим документом Госдепу якобы приказано тратить $20 млн в год для того, чтобы продвигать демократию в РФ. Он утверждает, что американцами также финансируются российские неправительные организации, которые выступают за демократизацию всех сфер жизни.

Как писал OBOZREVATEL, США поставили России ультиматум после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Объекты
СШАУкраина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
60
44
Смешно
5
Интересно
0
Печально
27
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Сдается мне,что унылая лошадь не ту траву жрет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Satin Rik
Satin Rik
Ало, адміни! Що за гей у Вас коментарі почав видаляти?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Никакой демократии! Продолжаем радостно и уверенно маршировать в средневековье, пресмыкаясь перед позорным сцарьком, карликовым рашенфюрером-педофилом. Рабам нужна нагайка и побои, и унижения. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги