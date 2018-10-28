''США спонсируют'': Лавров заговорил о смене режима в России

Россия якобы имеет в своем распоряжении доказательства причастности США к вмешательствам во внутренние дела страны, в частности, к попыткам смены режима РФ.

"Американские дипломаты не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима и так далее", - цитирует ТАСС министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, американские коллеги пытаются обратить эти случаи в шутку, утверждая, что "все будет хорошо" и "отношения нормализуются", но "по фактам вмешательства никакой реакции нет".

"В ответ им говорим, что у нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется "Закон о поддержке Украины", принятый в 2015 году", - сказал Лавров.

Он добавил, что в соответствии с этим документом Госдепу якобы приказано тратить $20 млн в год для того, чтобы продвигать демократию в РФ. Он утверждает, что американцами также финансируются российские неправительные организации, которые выступают за демократизацию всех сфер жизни.

Как писал OBOZREVATEL, США поставили России ультиматум после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.