США ослабили санкции против России: названа причина

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3 марта • обновлено в 01:02
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США сняли санкции с двух российских компаний

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США сняли санкции с двух российских компаний, введенные из-за ядерной программы Северной Кореи.

Речь идет о "Независимой нефтегазовой компании" и "Приморскнефтепродукт", сообщается на сайте Министерства финансов США.

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Ограничительные меры против них были введены в 2017 году из-за развития ядерной программы в Северной Корее.

Напомним, тогда ситуация в районе Корейского полуострова обострилась после нескольких ракетных испытаний, проведенных КНДР.

После этого Совет нацбезопасности США составил список мер, чтобы исключить Пхеньян из глобальной финансовой системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов США включило в санкционный список Rosneft Trading – дочернюю трейдинговую компанию "Роснефти".

Из-за этого "Роснефть" столкнулась с крупными проблемами при экспорте нефти.

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Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Ракетно-ядерная программа КНДР Санкции против России
Место
США Вашингтон
Тег
Россия - страна-агрессор
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Golan Sim
Golan Sim
"Що ви робите, що ви робите..", - забормотали майд,ауны, покорно раздвигая свои ягодицы-сидницы ))
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