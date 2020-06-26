США считают Россию серьезной угрозой, – Помпео

Европа должна более серьезно относиться к своей безопасности, в том числе к угрозам со стороны России.

Как сообщил "Голос Америки", об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая 25 июня в организованном Германским фондом Маршалла (GMF) веб-мероприятии "Брюссельский форум". Он призвал Европу повысить уровень ответственности за свою оборону.

Политик отметил, что США рассматривают Россию как угрозу, а ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью.

"Мы считаем Россию серьезной угрозой", – заявил Помео

Он также дал понять, что строительство с участием Германии трубопровода "Северный поток-2" идет вразрез с принципами безопасности Европы и увеличит зависимость Федеративной республики от России.

"Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, по всей вероятности, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать", – сказал госсекретарь.

Комментируя предполагаемый вывод военных частей США из Германии, политик отметил, что сегодня меняется сама природа конфликтов, и сдерживание потенциальной агрессии, в том числе со стороны России, не ограничивается только размещением определенного количества сухопутных войск.

"Мы пришли к фундаментальному пересмотру того, каковой является природа конфликта, природа угроз и как мы должны распределять наши ресурсы, будь то ресурсы в разведывательном сообществе, в военно-воздушных силах, морской пехоте или армии", – заключил Помпео.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить численность американских войск в Германии из-за ее поддержки строительства газопровода с Россией.