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Анатолий Кравчук
Анатолий Кравчук
Офицер ВС Украины Все статьи автора

США розкритикували технології-стелс російського Су-57

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Стелс-покриття кабіни, що знижує радіолокаційну помітність на 30 відсотків, яке ніби то, за заявами росіян отримають винищувач п'ятого покоління Су-57 і стратегічний ракетоносець Ту-160 американці вважають за застарілі технології, які на їх американських літаках, зокрема четвертого покоління F-16 Fighting Falcon застосовується аж з 1980-х років, який, до речі, вперше піднявся в повітря ще раніше, у далекому 1974 році пише The National Interest.

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У січні в "Ростех" розповіли про створення для бойової авіації інноваційного покриття скла, яке "збільшує поглинання радіолокаційних хвиль в два рази і знижує радіолокаційну помітність кабіни літака на 30 відсотків". Покриття отримають Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, МіГ-29К і Ту-160.

США розкритикували технології-стелс російського Су-57

І на останок, як то кажуть, вишенка на кампот, у листопаді 2018 року в The National Interest заявили, що порівняння російського і американського винищувачів п'ятого покоління Су-57 і F-22 Raptor безглуздо, оскільки перший через вісім років після свого першого польоту "як і раніше залишається сирим прототипом", тоді як другий, знаходиться на озброєнні уже протягом 13 років, а з 2014 року бере участь в операціях на Близькому Сході.

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Саме тому, дешеві потуги росіян видати примітивні для Заходу та, ще й до того, давно там відомі, а головне ж, вживані технології, як "інновації" у фахівців викликають сміх і жаль, щодо російського дикого ведмедя, який так і не навчився думати головою, а як і сотні років тому, лише тупо використовує свою фізичну силу, хизуючись нею у 21 столітті як чимось неймовірним і "інноваційним".

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Анатолий КравчукАнатолий Кравчук
Место
США
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