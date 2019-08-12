США резко осудили Путина за вояж в Крым: в России "взорвались" оскорблениями

Посольство США в Украине осудило поездку президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

В ответ на это "член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым" Сергей Цеков назвал реакцию Штатов вмешательством в дела других государств, передает RT.

Так, на своей странице в Twitter американское посольство сообщило, что поддерживает позицию МИД Украины по данному вопросу.

"Недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крыму являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России", – подчеркнули дипломаты.

Путин в Крыму Соцсети

Цеков же заявил, что заявление посольства Соединенных Штатов "выглядит по меньшей мере глупо".

"Соединенные Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в данном заявлении нет. Владимир Путин приехал на территорию своей страны", – считает сенатор.

"Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма. Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт", – добавил он.

МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин приехал на мотоцикле в Севастополь в субботу, 10 августа, для участия в шоу российских байкеров "Ночных волков".

Россиян взбесила пафосная выходка лидера страны. В сети его назвали "клоуном" и "старой кокеткой".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несанкционированным визитом Путина в Крым.

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