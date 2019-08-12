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США резко осудили Путина за вояж в Крым: в России "взорвались" оскорблениями

1.7т Читать материал на украинском

Посольство США в Украине осудило поездку президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

В ответ на это "член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым" Сергей Цеков назвал реакцию Штатов вмешательством в дела других государств, передает RT.

Так, на своей странице в Twitter американское посольство сообщило, что поддерживает позицию МИД Украины по данному вопросу.

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"Недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крыму являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России", – подчеркнули дипломаты.

Путин в Крыму

Путин в Крыму

Соцсети

Цеков же заявил, что заявление посольства Соединенных Штатов "выглядит по меньшей мере глупо".

"Соединенные Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в данном заявлении нет. Владимир Путин приехал на территорию своей страны", – считает сенатор.

"Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма. Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин приехал на мотоцикле в Севастополь в субботу, 10 августа, для участия в шоу российских байкеров "Ночных волков".

Россиян взбесила пафосная выходка лидера страны. В сети его назвали "клоуном" и "старой кокеткой".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несанкционированным визитом Путина в Крым.

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Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
посольство США в Украине Россия Новости Крыма политика
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Rish kostya
Rish kostya
А в чем кипишь,Путин приехал в российский Крым,на российском мотоцикле в гости к гражданам России!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! смерть росийским окупантам! пораи бомбить москву! война до полной победы
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
А все земли до Урала являются неотъемлемой частью Китая, вы просто не видите очевидного.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Petrenko Ivan, Тебе то что, болезный? Что Крым, что Урал, одинаково далеки от тебя.
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