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США разорвут с Россией еще один ракетный договор: что произошло

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Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС. Он объяснил это недостатками документа и тем, что он не охватывает тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки.

"Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлен", — сказал он.

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Ракеты в России

"Газета.ру"

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

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Место
США
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Причем здесь "Протон"?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та для сша этот договор как то по барабану, а вот для Европы оно как то напряжно.
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