США разорвут с Россией еще один ракетный договор: что произошло

Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС. Он объяснил это недостатками документа и тем, что он не охватывает тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки.

"Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлен", — сказал он.

Ракеты в России "Газета.ру"

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Начиная со 2 февраля 2019 года Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.

18 июня Государственная дума России приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о РСМД.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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