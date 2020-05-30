США разорвали отношения с ВОЗ: Европа попросила Трампа "одуматься"

Представители Европейского Союза призвали США передумать и не разрывать отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

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Об этом сказано в совместном обращении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, передает "Укринформ".

"ВОЗ и в дальнейшем должна оставаться во главе международной ответы на пандемию. Для этого участие и поддержка всех сторон является необходимой. Перед лицом глобальной угрозы пора усиленного сотрудничества и совместных решений. Следует избегать действий, которые могут ослабить международную ответ. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое решение", – отметили они.

Президент Еврокомиссии добавила, что ЕС и далее будет поддерживать ВОЗ в рамках борьбы с коронавирусом и уже выделено дополнительное финансирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, США окончательно решили прекратить все отношения с Всемирной организацией здравоохранения. Президент Дональд Трамп обвинил организацию в том, что она не смогла реализовать востребованные реформы.

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