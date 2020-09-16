США расширили санкционный список против россиян за киберпреступления

Министерство финансов США включило в санкционный список двух граждан России, которых обвиняют в совершении ряда киберпреступлений против американецев.

Речь идет о Дмитрие Карасавиди 1985 года рождения и Данииле Потехине 1995 года рождения, сообщается на сайте ведомства.

В Минфине пояснили, что россияне попали в список из-за участия в "фишинговой кампании" в 2017-2018 годах, в результате чего американские граждане понесли убытки в размере 16,8 млн долларов.

"Лица, которые управляли этой схемой, обманывали американских граждан, предприятия и других лиц, крадя виртуальную валюту с их счетов", – подчеркнул министр финансов Стивен Мнучин.

В обвинительном заключении Минюста США говорится, что Потехин создал множество интернет-доменов, которые имитировали законные виртуальные обменники. Когда клиенты заходили на поддельные сайты и вводили свои данные, злоумышленники крали их учетные данные, получая доступ к реальным счетам.

Дмитрий Карасавиди, отмечает ведомство, отмывал доходы от кибератак на счет на свое имя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов США ввело персональные санкции против народного депутата Украины (внефракционного) Андрея Деркача и трех россиян. Они обвиняются в попытках повлиять на избирательный процесс в США.