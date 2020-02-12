США рассекретили карту агрессии флота России: где горячие точки

В проекте бюджета Пентагона (министерство обороны США) на 2021 год присутствует карта активности России и Китая в Мировом океане.

На ней можно увидеть зоны повышенного внимания, пишет The Drive. В частности, Москва усилила свое присутствие вблизи юго-восточного побережья Северной Америки, в Карибском бассейне, в северной части Атлантического океана, в Средиземном море и в Арктике.

Россия резко увеличила активность в Мировом океане "МК"

В то же время отмечается резкое увеличение активности Китая на российском Дальнем Востоке, в частности, в Чукотском море.

Как сообщал OBOZREVATEL, истребители воздушной полиции НАТО в небе над странами Балтии дважды были вынуждены подниматься в воздух для индификации и сопровождения военных самолетов России.

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