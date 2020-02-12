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12 февраля • обновлено в 08:13
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США рассекретили карту агрессии флота России: где горячие точки

2.3т
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В проекте бюджета Пентагона (министерство обороны США) на 2021 год присутствует карта активности России и Китая в Мировом океане.

На ней можно увидеть зоны повышенного внимания, пишет The Drive. В частности, Москва усилила свое присутствие вблизи юго-восточного побережья Северной Америки, в Карибском бассейне, в северной части Атлантического океана, в Средиземном море и в Арктике.

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Россия резко увеличила активность в Мировом океане

Россия резко увеличила активность в Мировом океане

"МК"

В то же время отмечается резкое увеличение активности Китая на российском Дальнем Востоке, в частности, в Чукотском море.

США рассекретили карту агрессии флота России: где горячие точки

Как сообщал OBOZREVATEL, истребители воздушной полиции НАТО в небе над странами Балтии дважды были вынуждены подниматься в воздух для индификации и сопровождения военных самолетов России.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российская военная угроза Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Ми, українці, вірні холуї американські і тим пишаємося !!!
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
В США показали кинокартину с жёстким названием «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» создан авторитетным в Штатах автором — экс-советником президента Трампа Майклом Капуто. По словам участников госпереворота, расстрелом людей заведовали Пашинский, Парубий и Саакашвили. Причём план готовился куда более глобальный, нежели просто провокационный отстрел протестующих с целью провокации против «Беркута».
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фил филька
фил филька
ха) если рассекретили значит она уже не актуальна) стало быть бесполезна и не содержит информации соответствующей действительному положению дел.
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