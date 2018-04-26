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США раскрыли грандиозные планы по Сирии

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США пока что не планируют выводить войска из Сирии.

Как передает "РИА Новости", об этом рассказал глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в комитете Сената по вооруженным делам.

"Прямо сейчас мы не выводим войска", — заявил Мэттис.

Причиной такого решения он активизацию террористов ИГИЛ, которые начали усиливать свои операции.

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"Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять ее, привлекая больше региональной поддержки. Это крупнейший сдвиг, который мы сейчас делаем", — отметил глава Пентагона.

Как писал "Обозреватель", ранее появилась информация об атаке на базу России в Сирии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Джеймс Мэттис
Место
США
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