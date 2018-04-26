США раскрыли грандиозные планы по Сирии

США пока что не планируют выводить войска из Сирии.

Как передает "РИА Новости", об этом рассказал глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в комитете Сената по вооруженным делам.

"Прямо сейчас мы не выводим войска", — заявил Мэттис.

Причиной такого решения он активизацию террористов ИГИЛ, которые начали усиливать свои операции.

"Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять ее, привлекая больше региональной поддержки. Это крупнейший сдвиг, который мы сейчас делаем", — отметил глава Пентагона.

Как писал "Обозреватель", ранее появилась информация об атаке на базу России в Сирии.