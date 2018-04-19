США прямо обвинили Кремль в отравлении Скрипаля

Официальный Вашингтон прямо обвинил Россию в применении боевого нервно-паралитического вещества в британском Солсбери при отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.

В заявлении распространенном в среду, 18 апреля, офис пресс-секретаря Государственного департамента США подчеркнул, что только у Кремля была мотивация, соответствующие ресурсы, а также опыт заказных убийств в такой способ, передает "Укринформ".

"Как мы четко заявляли, Соединенные Штаты соглашаются с оценкой Великобритании, что Россия несет ответственность за использование химического оружия на территории Великобритании – или из-за прямого применения, или из-за неспособности заявить о наличии или обезопасить свои запасы нервно-паралитического реагента", – сказано в документе.

Новости В России заявили о повторном отравлении дочери Скрипаля

В Госдепе подчеркнули, что "только правительство России имеет мотивацию, а также средства и опыт проведения таких нападений". Россия разработала такой тип военного нервно-паралитического вещества, которое использовалось в Солсбери, "и имеет опыт убийств, принятых на уровне государственного руководства".

Также США указали на то, что вместо прекращения вредного и деструктивного поведения, российское правительство только отрицает и выдвигает контраргументы, чтобы отвлечь внимание от своей вины.

"Соединенные Штаты осуждают применение химического оружия где, когда, кем, при каких обстоятельствах. Мы призываем наших коллег в Совете Безопасности ООН и Исполнительному совету ОЗХО присоединиться к нам, как это было раньше, в создании единого фронта против использования химического оружия. Мы не можем позволить, чтобы применение химического оружия стало обычным явлением", – отметили в Госдепартаменте США.

Как сообщал "Обозреватель", ранее постпред Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон заявил, что технические возможности, опыт и мотивация отравить шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь были только у России.