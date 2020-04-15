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16 апреля • обновлено в 02:01
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США прошли пик заболеваемости коронавирусом – Трамп

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Соединенные Штаты Америки уже прошли пик возникновения новых случаев коронавируса COVID-19.

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С таким заявлением перед журналистами 15 апреля выступил президент США Дональд Трамп, передает The Guardian.

США прошли пик заболеваемости коронавирусом – Трамп

"Данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев", – сказал он, добавив, что борьба с вирусом продолжается.

Трамп также предположил, что в некоторых штатах карантин могут снять еще до 1 мая. 16 апреля Белый дом огласит рекомендации по отмене ограничений.

К концу среды, 15 апреля, в США насчитывалось более 640 тысяч зараженных коронавирусом, из которых вылечились более 48 тысяч. Скончались свыше 28 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля в США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса – 2 129.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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