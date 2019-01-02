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Анатолий Кравчук
Анатолий Кравчук
Офицер ВС Украины Все статьи автора

США продовжують стискати зашморг навколо російської шиї

19.2тЧитать материал на украинском

Америка продовжує демонструвати жорстку і навіть не примириму позицію щодо агресивної політики Росії відносно України, яка зокрема вилилась у конфлікт в Азово-Чорноморському регіоні. Так, в Сполучених Штатах вчергове одностайно встали на захист України, підтримавши на цей раз ідею направлення військово-морських сил НАТО в Чорне море.

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Про це заявив колишній чиновник Пентагону і експерт Атлантичної Ради Майкл Карпентер в інтерв'ю ток-шоу The Week, зазначивши: "Я підтримую присутність військово-морських сил НАТО в Чорному морі, адже Чорне море - це не російське озеро. І ми ніколи не визнаємо його таким. Відбувається ось що: коли Росія порушує закон, робить щось, що суперечить міжнародним правилам, Путін дивиться навколо і вивчає реакцію міжнародної спільноти. Якщо він не бачить реакції - він йде далі. Завжди. Завжди, під час цієї війни".

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При цьому, що є доволі суттєво, експерт не підтримав направлення кораблів НАТО в Азовське море, підкресливши: "Використання Азовського моря регулюється двосторонніми угодами між Росією і Україною. Але в Чорному морі - так, я за нарощування присутності. Там є союзники НАТО". І це все робиться на фоні доволі впевнених заяв, що лунають в остані дні, про те, що в якості відповіді на російську агресію у Керченській протоці США можуть надати Україні зброю. Про це крім іншого, заявив й американський дипломат, директор Євразійського центру Atlantic Council у Вашингтоні Джон Гербст в інтерв’ю Українській службі Радіо Свобода.

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На думку експерта, адекватною відповіддю на нещодавні агресивні дії Росії могли б бути санкції проти найбільшого російського банку, заборона російським суднам заходити до портів США чи ЄС, а також надання Україні зброї.

Це може статися вже через 2-3 місяці. "Думаю, протягом найближчих восьми-десяти, максимум – дванадцяти тижнів з’явиться ця набагато сильніша відповідь США. І, окрім санкцій, це буде військова допомога Україні", – уточнив Гербст. Він також додав, що мова може йти про протикорабельні ракети і патрульні кораблі. "У США вистачає крилатих ракет "Гарпун".

А можливо, і набагато сучасніші ракети", – уточнив дипломат. Нагадаю, за "жорстку операцію" в Керченській протоці висловилися 39 з 100 членів Сенату США, так, що ми й досі маєм дуже потужну не лише дипломатичну але й військову підтримку з боку найпотужнішої країни світу і гріх таким не скористатись, задля нашої перемоги над, ставшим вже ненависним для усієї демократичної спільноти агресором, що геть втратив відчуття дійсності та здорового глузду, вважаючи себе безкарним навіть за найважчі злочини проти людства, безкарно забираючи не лише чужі території, але й вбиваючи десятки невинних українців.

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Автор
Анатолий КравчукАнатолий Кравчук
Место
Россия
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Kan Alexey
Kan Alexey
Наивные Хох-ы надеяться на бледнолицых хозяев.Только свои проблеммы надо самим решать.А у самих кишка тонка.Все толдычат Россия напала,а по факту шахтеры люлей кастрюлям вешали и вешать будут.на лохов статья.
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Астахов Константин
Астахов Константин
Kan Alexey, бредишь козлорылый?
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
главное что бы губы на шляпе нэ стыснулы.
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
Джонсон Саймон, Джонык,нюхни!
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Новиков Сергей
Новиков Сергей
"Я підтримую присутність військово-морських сил НАТО в Чорному морі" У американцев, как всегда туго с географией. А что Болгария и Турция не члены НАТО и не присутствуют в Чёрном море, или их отгородили от Чёрного моря? Да и на Украине судя по всему не всё радостно, если всякий пук в муку "... заявив колишній чиновник Пентагону " поднимают на щит пропаганды.
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