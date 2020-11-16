США продолжают быть эпицентром COVID-19 в мире: статистика на 16 ноября. Обновляется
Коронавирус в Украине и мире по состоянию на 16 ноября – 341 день с момента выявления инфекции в китайском Ухане – заразились уже больше 54,8 млн человек. За минувшие сутки этот диагноз был подтвержден еще в 490 610 жителей планеты.
В лидеры по заболеваемости COVID-19 за предыдущие сутки, как и несколько дней до этого, вышли США, где количество новых зараженных превысило 138,2 тысячи. В нашей стране коронавирусная болезнь, несмотря на усиление карантина, тоже стремительно распространяется среди населения – чуть ли не ежедневно в Украине насчитывают до 10-12 тысяч инфицированных. За 15 ноября страна оказалась на 7-м и 11-м месте в "антирейтингах" Европы и мира.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 535 857 человек. Умерли 9603 пациента, выздоровели – 241 444.
Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 11,3 млн), Индия (свыше 8,8 млн) и Бразилия (более чем 5,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 11-я.
От осложнений коронавируса в мире умерли уже более 1,3 млн человек, но больше 38 млн смогли побороть инфекцию. Так, активными больными остаются примерно 15,3 млн жителей планеты.
Украинские медики и специалисты в области здравоохранения поделились правилами и рекомендациями, которые нужно соблюдать тем, кто подозревает у себя COVID-19, но сразу не хочет обращаться к врачам.
Главное за 16 ноября:
В рейтинге стран Европы по количеству ежедневно подтвержденных случаев коронавируса 15 ноября Украина поднялась выше 10-го места и оказалась седьмой. Тогда как в списке стран всего мира она стала 11-й из-за выявленного 10 681 случая COVID-19.
В ВОЗ отметили четкую тенденцию: наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом в мире фиксируют по пятницах, субботах и воскресеньях, а также по вторниках и средах, пишет DW.
В Германии решили вводить карантинные ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 как минимум в течение четырех последующих месяцев. Об этом со ссылкой на министра экономики ФРГ Петера Альтмайера сообщает The Guardian.
В Кировограде от коронавируса умерла 11-месячная девочка. Это первый случай в области, когда от этой инфекции погибает такой маленький ребенок. Мама малышки уверяет, что врачи лечили ее не от COVID-19. Однако медики уверены, что в смерти ребенка есть и вина мамы.
Накануне заболевший коронавирусом глава Минздрава Украины Максим Степанов позвонил врачу, чтобы тот дал ему советы по лечению. Об этом министр рассказал в видео, опубликованном в Facebook.
Американская компания Johnson&Johnson начала новое исследование на поздней стадии разработки своей экспериментальной вакцины от коронавируса Ad26COV2 в Великобритании, пишет DW. Пациенты получали либо две дозы вакцины, либо плацебо с интервалом в 57 дней. Johnson&Johnson использует вирус простуды, чтобы ввести в организм генетический материал вируса Sars-CoV-2 и вызвать иммунный ответ. Параллельно компания проводит исследование с участием 60 000 испытуемых, чтобы выяснить, обеспечивает ли одна доза вакцины достаточную защиту от инфекции.
Акушер-гинеколог Марина Поковба рассказала, что COVID-19 представляет опасность для беременных, поскольку в этот период у женщины происходят изменения в организме, в том числе дыхательной системы, а иммунитет не работает в полную силу.
Европейские ученые во главе с Каролинским институтом Швеции пришли к выводу, что лекарство от ревматоидного артрита барицитиниб, продаваемое, в частности, под торговой маркой Olumiant, на две трети снижает уровень смертности среди госпитализированных с COVID-19.
Вечером в воскресенье, 15 ноября, в Черновицкой области COVID-19 подтвердили у 419 человек, тогда как лабораторный центр обработал 940 образцов. Как сообщает Черновицкая облгосадминистрация, в то же время от нового заболевания в области выздоровел еще 81 пациент.