США продолжают быть эпицентром COVID-19 в мире: статистика на 16 ноября. Обновляется

Коронавирус в Украине и мире по состоянию на 16 ноября – 341 день с момента выявления инфекции в китайском Ухане – заразились уже больше 54,8 млн человек. За минувшие сутки этот диагноз был подтвержден еще в 490 610 жителей планеты.

В лидеры по заболеваемости COVID-19 за предыдущие сутки, как и несколько дней до этого, вышли США, где количество новых зараженных превысило 138,2 тысячи. В нашей стране коронавирусная болезнь, несмотря на усиление карантина, тоже стремительно распространяется среди населения – чуть ли не ежедневно в Украине насчитывают до 10-12 тысяч инфицированных. За 15 ноября страна оказалась на 7-м и 11-м месте в "антирейтингах" Европы и мира.

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COVID-19 в мире заразились более 54,8 млн человек Worldometers

Данные по коронавирусу в странах мира Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 535 857 человек. Умерли 9603 пациента, выздоровели – 241 444.

Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 11,3 млн), Индия (свыше 8,8 млн) и Бразилия (более чем 5,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 11-я.

От осложнений коронавируса в мире умерли уже более 1,3 млн человек, но больше 38 млн смогли побороть инфекцию. Так, активными больными остаются примерно 15,3 млн жителей планеты.

Украинские медики и специалисты в области здравоохранения поделились правилами и рекомендациями, которые нужно соблюдать тем, кто подозревает у себя COVID-19, но сразу не хочет обращаться к врачам.

Статистика по COVID-19 в Украине за минувшие сутки СНБО

Карта распространения COVID-19 в Украине СНБО

Главное за 16 ноября: