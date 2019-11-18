Пошли против ООН: США признали за Израилем новые территории

В США заявили, что больше не считают поселения Израиля на Западном берегу реки Иордан незаконными.

Новую позицию Штатов озвучил в понедельник, 18 ноября, государственный секретарь Майк Помпео, передает CNN.

"Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Официальные заявления США касательно поселенческой деятельности на Западном берегу в течение десятилетий были непоследовательными", – заявил он.

США признали за Израилем Западный берег Иордана vestikavkaza.ru

По словам Помпео, у Трампа тщательно изучили вопрос и решили, что "строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право".

Таким образом действующий президент согласился с мнением 40-го главы США Рональда Рейгана.

При этом Помпео подчеркнул, что решение США относительно поселений Израиля на оккупированных палестинских территориях не предопределяет окончательный статус Западного берега реки Иордан.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поприветствовал решение Белого дома, заявив, что Соединенные Штаты приняли важное решение, "исправляющее историческую несправедливость".

Нетаньяху отметил, что этим решением США признали связь еврейского народа с Иудеей и Самарией, а также право находиться в этом районе.

США признали за Израилем Западный берег Иордана rus.err.ee

Примечательно, что в декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию 2334, которая подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана является нарушением международного права.

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