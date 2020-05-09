США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети

В Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма, что вызвало шквал критики и споров в сети.

Соответствующая публикация появилась 9 мая на официальной странице администрации США в Instagram. Под ней возмущенные пользователи из разных стран мира оставили более 28 тысяч комментариев.

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит", – говорится в сообщении.

Советский союз в публикации не упомянули. Белый дом упрекнули в незнании истории.

Как писал OBOZREVATEL ранее, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с 9 мая и процитировала песню российского певца Льва Лещенко, который поддержал оккупацию Крыма.