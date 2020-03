США приостановили выдачу виз из-за пандемии

США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за пандемии коронавируса.

Дату возобновления предоставления услуг пока назвать не могут. Об этом сообщается в Twitter Бюро по консульским услугам Госдепартамента.

"Реагируя на COVID-19, Госдепартамент приостанавливает повседневные визовые услуги в большинстве стран. Эти услуги возобновятся как можно скорее, но мы не можем в данный момент сообщить конкретную дату", – сказано в сообщении.

В ведомстве посоветовали проверять сайты посольств и консульств, чтобы узнать текущий статус их работы.

In response to #COVID19, @StateDept is suspending routine visa services in most countries. Routine visa services will resume ASAP but we are unable to provide a specific date at this time. Check embassy/consulate websites for current operating status: https://t.co/vIXaMPomVS pic.twitter.com/uDuLjkKZmW