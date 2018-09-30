США пригрозили России блокадой на море

США при необходимости могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.

Такое заявление сделал министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая в американском городе Питтсбург, передает Washington Examiner.

"У США есть возможность, благодаря флоту, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок", – подчеркнул Зинке.

Глава МВД США отметил, что Россия проводит активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать свою нефть и газ, как в Европе.

По его словам, продажа энергоресурсов – единственный источник дохода для российской экономики.

Зинке также заявил, что ситуация с Ираном очень похожа на российскую, и назвал два варианта решения этих вопросов.

"Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, который заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы", – заявил он.

По словам министра, Штаты "способны это сделать, потому что США – это крупнейший производитель нефти и газа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин рассказал о влиянии санкций США на экономику России.