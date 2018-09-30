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ПолитикаЭкономика

США пригрозили России блокадой на море

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США при необходимости могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.

Такое заявление сделал министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая в американском городе Питтсбург, передает Washington Examiner.

"У США есть возможность, благодаря флоту, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок", – подчеркнул Зинке.

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Глава МВД США отметил, что Россия проводит активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать свою нефть и газ, как в Европе.

По его словам, продажа энергоресурсов – единственный источник дохода для российской экономики.

Зинке также заявил, что ситуация с Ираном очень похожа на российскую, и назвал два варианта решения этих вопросов.

"Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, который заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы", – заявил он.

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По словам министра, Штаты "способны это сделать, потому что США – это крупнейший производитель нефти и газа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин рассказал о влиянии санкций США на экономику России.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейСанкции против России
Место
США
Объект
Россия
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
США обосрались Северную Корею с половиной летающей ракеты, про Россию даже обсуждать смешно
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3
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Хорошо Без Лаптей
Хорошо Без Лаптей
Козломордые, вам все равно пиздец, как бы вы, суки, тут не блеяли
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Ебанько Иппу Лох Лов
Ебанько Иппу Лох Лов
Хорошо Без Лаптей, Это промычал не единожды вывернутый мехом внутрь и оттраханный во все дыхательно-пихательные отверстия потомственный шароварно-чубатый свиноёб.С какого места надо начинать бояться?
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2
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Villi
Villi
Кацапы, вопрос: кабаев (тм "путин") - хуйло?
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Villi, Путин не обращает на оскорбления бомжей (т.е. хохлов), он понимает как им трудно
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