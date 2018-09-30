США пригрозили России блокадой на море

США при необходимости могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.
Такое заявление сделал министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая в американском городе Питтсбург, передает Washington Examiner.
"У США есть возможность, благодаря флоту, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок", – подчеркнул Зинке.
Глава МВД США отметил, что Россия проводит активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать свою нефть и газ, как в Европе.
По его словам, продажа энергоресурсов – единственный источник дохода для российской экономики.
Зинке также заявил, что ситуация с Ираном очень похожа на российскую, и назвал два варианта решения этих вопросов.
"Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, который заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы", – заявил он.
По словам министра, Штаты "способны это сделать, потому что США – это крупнейший производитель нефти и газа".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин рассказал о влиянии санкций США на экономику России.
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