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США пригрозили Путину ударом: появился дерзкий ответ МИД России

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В МИД России резко ответили на заявление США о том, что военная поддержка Кремлем президента Венесуэлы Николаса Мадуро рассматривается как прямая угроза безопасности региона.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия "ясно обозначила цель" прибытия в Венесуэлу своих "военных специалистов", назвав сообщения о военных операциях Кремля в стране "безосновательными домыслами".

"Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их [санкций] по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание", — говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Захарова напомнила политикам в США, что Американский континент является "близким соседом" России с учетом того, что полуостров Чукотка расположен в Западном полушарии.

"Похоже, в Вашингтоне судят по себе, пытаясь приписать Москве планы, которые сами вынашивают в отношении этой страны", — заявила Захарова.

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"Конечно, понимаем, чем вызвана американская нервозность. Планировавшаяся быстрая смена власти в Каракасе не удалась. Своей самоуверенностью Вашингтон лишь "подставил" тех в Латинской Америке и Западной Европе, кто вслед за ним опрометчиво поспешил признать главой Венесуэлы самозванца, которого народ не избирал. Тем самым они лишили себя пространства для дипломатического маневра", — считает представительница МИД РФ.

В ведомстве также призвали США "прекратить грозить Венесуэле, душить ее экономику и толкать к гражданской войне". Утверждается, что Вашингтон якобы "открыто попирает международное право".

Напомним, ранее в аэропорт Каракаса прилетели российские самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза на борту.

По предварительным данным, военными командует начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

В связи с этим США заявили, что могут ввести новые санкции против Российской Федерации за поддержку Николаса Мадуро. При этом отмечалось, что военный контингент РФ слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.

Российский самолет в Венесуэле

Российский самолет в Венесуэле

twitter.com/guidoolimpio

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают Мадуро вывести деньги за рубеж.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

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Темы
Санкции против РоссииРоссийская военная угроза
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Тег
США
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вуйки не могут понять, как же так можно с "белыми господами"
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