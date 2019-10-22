США приготовились к войне с Турцией: у Трампа сделали тревожное заявление

Глава США Дональд Трамп в случае необходимости готов применить военную силу против Турции.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает CNBC. В то же время Помпео не уточнил, что именно может спровоцировать подобное развитие событий.

Он заявил, что не намерен мешать "президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь".

"Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент Трамп полностью готов их предпринять", – подчеркнул Помпео.

Как писал OBOZREVATEL:

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