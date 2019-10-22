США приготовились к войне с Турцией: у Трампа сделали тревожное заявление

Глава США Дональд Трамп в случае необходимости готов применить военную силу против Турции.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает CNBC. В то же время Помпео не уточнил, что именно может спровоцировать подобное развитие событий.
Он заявил, что не намерен мешать "президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь".
"Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент Трамп полностью готов их предпринять", – подчеркнул Помпео.
Как писал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
16 октября Трамп призвал Турцию закончить операцию и пригрозил новыми санкциями. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
Эрдоган также унизил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, публично назвав его "дилетантом". Резкое заявление он сделал после сообщения немецкого министра о намерении ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за ситуации в Сирии.
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