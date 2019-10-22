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22 октября • обновлено в 05:58
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США приготовились к войне с Турцией: у Трампа сделали тревожное заявление

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Глава США Дональд Трамп в случае необходимости готов применить военную силу против Турции.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает CNBC. В то же время Помпео не уточнил, что именно может спровоцировать подобное развитие событий.

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Он заявил, что не намерен мешать "президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь".

"Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент Трамп полностью готов их предпринять", – подчеркнул Помпео.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп Майк Помпео
Место
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
СШП, налево и направо раздают угрозы.Бедолаги совсем оторвались от реальности. В мире все клали с прибором на них...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
С Северной Кореей то же готовились ...
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