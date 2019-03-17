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США приготовили ракетный "сюрприз" России: что происходит

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Пентагон планирует закупить более десяти тысяч управляемых ракет на случай конфликта с Россией или Китаем.

Об этом сообщает портал Task and Purpose. Отмечается, что расходы на 10 193 управляемых ракет "земля — земля" реактивной системы залпового огня будут заложены в военный бюджет 2020 года.

РСЗО

РСЗО

Ракеты данного типа способны противостоять полевой артиллерии и системам противовоздушной обороны противника.

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Планируется, что затраты на ракеты в будущем году возрастут на 26% и составят около $1,4 млрд.

Портал пишет, что Вашингтон всерьез взялся за вопрос противостояния России и Китаю после победы над группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Европейского командования США и верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что российские военные стратеги изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.

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Место
США
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Козак Игорь
Козак Игорь
Сцуко., пОДпиндосники, вЫ опять ХОЗЯЙСКИЙ ХУЙ из своего рОта вытащили и пытаетесь ним НАМ УГРОЖАТЬ?! пОДСТИЛКИ засуньте теперь его себе в ЖОПУ, и продолжайте быть независимыми... - от себя! - Изделия резиново-штопанные.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Меньше денег бандеровской клоаке останется)))
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