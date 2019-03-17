США приготовили ракетный "сюрприз" России: что происходит

Пентагон планирует закупить более десяти тысяч управляемых ракет на случай конфликта с Россией или Китаем.

Об этом сообщает портал Task and Purpose. Отмечается, что расходы на 10 193 управляемых ракет "земля — земля" реактивной системы залпового огня будут заложены в военный бюджет 2020 года.

РСЗО

Ракеты данного типа способны противостоять полевой артиллерии и системам противовоздушной обороны противника.

Планируется, что затраты на ракеты в будущем году возрастут на 26% и составят около $1,4 млрд.

Портал пишет, что Вашингтон всерьез взялся за вопрос противостояния России и Китаю после победы над группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Европейского командования США и верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что российские военные стратеги изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.

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